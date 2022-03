Tag der Wiener Bezirksmuseen: Medizin in Wien

Der Tag der Wiener Bezirksmuseen findet heuer am Sonntag, dem 13. März, statt. Unter dem Motto „Medizin in Wien“ bieten die verschiedenen Standorte Ausstellungen, Vorträge und Führungen.

Wien (OTS/RK) - Nach Themen wie „Zu Gast in Wien“ und „Kino, Theater und Varieté“ und einer zweijährigen coronabedingten Pause wird am Sonntag, 13. März 2022 von 10 bis 16 Uhr der Tag der Wiener Bezirksmuseen unter dem Motto „Medizin in Wien“ mit zahlreichen Ausstellungseröffnungen und einem informativen Rahmenprogramm veranstaltet.

Umfangreiches Rahmenprogramm mit vielen Highlights

In Wieden führt Museumsleiter Philipp Maurer mit dem Schwerpunkt auf Krankenpflege, Gesundheit und Hygiene durch das Bezirksmuseum (10:30 Uhr, 13:30 Uhr), im achten Bezirk wird die Sonderausstellung „Johanna, Maria, der Kaiser, ein alter Löwe und die Welt. Die Apotheken der Josefstadt“ eröffnet. Im Bezirksmuseum Mariahilf spricht um 11 Uhr Ecevit Uzunkaya über „Victor Adler: Medizin und Politik“.

Dem Bezirksmuseum Simmering gelingt mit dem Vortrag „Senf: Heilpflanze, Würzmittel & Simmeringer Spezialität“ von Johannes Hradecky (11:30 Uhr) anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Medizin in Simmering - Lazarett, Ärzt*innen & Apotheken“ ein thematischer Brückenschlag zur aktuellen Sonderausstellung „MAUTNER MARKHOF – Vom Biedermeier ins 21. Jahrhundert. Eine Unternehmens- und Familiengeschichte“.

Im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus wird es düster, wenn die dortige Sonderausstellung „Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden“ ab 10:30 Uhr mit der Präsentation der Broschüre „Die historischen Obduktionsprotokolle des k.k. Kaiserin-Elisabeth-Spitals“ von Barbara Büchner und dem Vortrag „Von der Cholera bis zu Corona. Leben und Sterben in Rudolfsheim-Fünfhaus“ von Thomas Reithmayer eröffnet wird. Zu Gast ist Eduard Winter, Sammlungsleiter der Pathologisch-anatomischen Sammlung im Narrenturm. Ergänzend wird in der Galerie 15 die Kunstausstellung „Quarantäne-Zeichnungen über ein Virus, die niemals viral waren“ von Georg Riesenhuber gezeigt.

Im Bezirksmuseum Hernals stellt im Rahmen der Ausstellungsöffnung von „Medizinische Einrichtungen in Hernals“ Kurator Erich Müllner das Rettungsmuseum Wien vor (ab 10:15 Uhr) und im Bezirksmuseum Brigittenau spricht um 10:30 Uhr Andreas Zajicek, Rettungsdienstleiter der Berufsrettung Wien über „Die Rettungsstation und das Leben als Rettungssanitäter“. Um 13:30 Uhr folgt eine Nestroy-Collage in Form einer literarisch- musikalischen Lesung unter dem Titel „Lachen ist (immer wieder) die beste Medizin!“.

Begleitpublikation „Medizin in Wien. Spitäler und Apotheken im Wandel der Zeit“

Im Bezirksmuseum Meidling präsentiert der Historiker Hans Werner Bousska um 10:30 Uhr die Begleitpublikation mit 220 historischen Fotografien ab dem späten 19. Jahrhundert aus den reichen Beständen der Wiener Bezirksmuseen. Die beeindruckenden Bilder dokumentieren Apotheken, Spitäler, Sanatorien und Entbindungsanstalten in vergangenen Zeiten und erinnern an die einstigen Verkaufsräume, Krankenzimmer und Operationssäle. Erhältlich in den Bezirks- und Sondermuseen und im Buchhandel (€ 22,99, Sutton Verlag, ISBN: 978-3-96303-364-3).

Zum Tag der Wiener Bezirksmuseen

Seit 2007 gibt es jeweils im März den Tag der Wiener Bezirksmuseen, an dem in allen teilnehmenden Standorten ein stadtgeschichtliches Thema aus der Perspektive des jeweiligen Bezirks präsentiert wird. Vorgeschlagen wird das Jahresthema vom Dachverband, der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen.

Detailliertes Programm online

Das detaillierte Programm zum Tag der Wiener Bezirksmuseen in allen teilnehmenden Bezirksmuseen finden Sie unter: www.bezirksmuseum.at/de/veranstaltungskalender

Es gelten die gesetzlichen Corona-Bestimmungen.

Eintritt frei!

