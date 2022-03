UPTY, estnischer Bekleidungshändler und Verfechter von Kreislaufmode, schließt Pre-Seed-Investitionsrunde ab

Tallinn, Estland, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) - UPTY ist das erste Unternehmen in Estland, bei dem die Nutzer Kleidung, die sie nicht mehr tragen, wieder zu ihrem Wert verhelfen können. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, den Konsum und die Auswirkungen von Fast Fashion auf die Umwelt zu reduzieren. UPTY hat gerade seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde mit 650.000 Euro abgeschlossen und eine neue Investitionsrunde mit einem Ziel von 3 Millionen Euro gestartet, um das Unternehmen bei der internationalen Expansion zu unterstützen und das großartige Angebot von UPTY in den Rest der Welt zu bringen.

UPTY ist ein estnischer Marktplatz, auf dem gebrauchte Garderobe wie Kleidung, Taschen und Schuhe angeboten werden. Seit ihrem Start ist die Plattform gewachsen und hat sich im Dienste der Nachhaltigkeit entwickelt.

UPTY-Mission

Der Mitgründer Valentin Savchenko hat es sich mit UPTY zur Aufgabe gemacht, nicht nur den Planeten zu retten, sondern auch eine weitere unersetzliche Ressource zu schützen: Zeit. Savchenko sagt: „Die Zeit der Menschen, die in einen vollen Kleiderschrank schauen und ihn für den Planeten und für die eigene Lebenszeit sicher entrümpeln wollen. Geben wir ihnen diese Gelegenheit. Besser zusammen!" UPTY ist so konzipiert, dass seine Verkaufenden so viel Freizeit wie möglich haben.

In 3 einfachen Schritten können Menschen auf UPTY verkaufen:

1. Bestellung eines kostenlosen UPTY-Ausräumbeutels

2. Alle nicht mehr benötigten Kleidungsstücke werden in den Beutel gelegt

3. Der Beutel wird dann über eine Packstation zurück zu UPTY geschickt

Nach Erhalt des Beutels wird die Kleidung einer Qualitätskontrolle unterzogen. Alle akzeptierten Artikel werden gemessen, preislich bewertet, fotografiert, aufgelistet und versandt. Nach dem Verkauf erhalten die Verkaufenden einen Prozentsatz des Verkaufspreises.

Im Kampf gegen Fast Fashion

Heute ist die Textilindustrie nach der Ölindustrie die zweitgrößte umweltbelastende Industrie der Welt. UPTY will dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, indem es die drei wesentlichen Elemente als Orientierungshilfe nutzt: Reduzieren, Wiederverwendung und Recycling.

Informationen zu UPTY

Das estnische Bekleidungshandelsunternehmen wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, den Konsum und die Auswirkungen von Fast Fashion auf die Umwelt zu reduzieren. UPTY plant, in Zukunft über die Mode hinaus zu expandieren und so viele Dinge wie möglich in der ganzen Welt „in Umlauf zu bringen".

UPTY ist derzeit in Estland, Lettland, Litauen und Finnland tätig. In diesem Jahr hat UPTY mit dem Markteintritt in Deutschland begonnen und hat weitere Expansionspläne für 2022-2023 in Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Tschechien, den Niederlanden, Schweden und Norwegen.

