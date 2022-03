Nachlass von Senta Wengraf kommt unter den Hammer

Von Bruno Kreiskys Armbanduhr bis zu antiken Erbstücken: Über 600 Positionen aus dem Nachlass der Wiener Schauspielerin Senta Wengraf werden online versteigert.

Wien/Niklasdorf (OTS) - Antiker Schmuck, Pelze, wertvolle Erbstücke, edles Porzellan – und auch das ein oder andere Stück österreichischer Zeitgeschichte kommen mit Wengrafs Nachlass zur Versteigerung. Denn Senta Wengraf war nicht nur beliebte österreichische Schauspielerin, bekannt etwa aus den „Sissi“-Filmen oder ihren zahlreichen Rollen am Theater in der Josefstadt, sondern auch bestens etabliert im Wiener Gesellschaftsleben.

Persönliche Geschenke von Marcel Prawy und Dr. Bruno Kreisky

Über 600 Positionen aus dem Nachlass der großen Wiener Salondame, die im Dezember 2020 im Alter von 96 Jahren verstorben ist, werden nun versteigert. Darunter befinden sich auch Geschenke jener Männer, mit denen Senta Wengraf jahrelang in besonderer Verbindung stand: Vom früheren Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky sind unter anderem seine persönliche Reisetasche, ein Stofftaschentuch mit Monogramm und eine Armbanduhr zu ersteigern, die er Wengraf einst schenkte.

Authentisch für Marcel Prawy wiederum sind Exponate wie eine Swatch-Armbanduhr, ein Plastiksackerl mit Aufschrift oder Wengrafs Charivari-Kette mit persönlichem Foto des Opernführers. Als echtes Einzelstück darf auch Position 201 gelten, eine Silberdose mit Goldapplikation – ein Geschenk des US-Schauspielers und Oscar-Preisträgers Yul Brynner an Senta Wengraf.

Mitsteigern ist ab sofort möglich, Zuschläge am 2. April

Die besonderen Stücke sind auf der Auktionsplattform aurena.at zu finden: Mitgeboten werden kann ab sofort, die Zuschläge erfolgen online am 2. April 2022 ab 9:00 Uhr. Mit der Auktion haben nun Fans und Bewunderer von Senta Wengraf die Möglichkeit, persönliche Erinnerungsstücke als Andenken an sie zu ersteigern. Viele ihrer persönlichen Dinge wurden zudem bereits dem Theatermuseum, dem Kreisky-Archiv und der Wien-Bibliothek im Rathaus weitergegeben.

Besichtigungsmöglichkeit der Exponate für Medienvertreter:

31. März 2022, 14:00 Uhr – Hirschengasse 13, 1060 Wien

Anmeldung unbedingt erforderlich!

Antiker Schmuck und Raritäten aus der K&K-Zeit

Die Auktion spiegelt den ausgesuchten Geschmack und die Liebe fürs Schöne der Wiener Schauspielern wider, in deren Besitz sich in über 90 Jahren echte Raritäten angesammelt haben. Allein rund 300 Positionen an Schmuckstücken, darunter zahlreiche antike Stücke von besonderem persönlichem Wert, sind zu haben. Die Schmuckstücke wurden über Generationen von der Großmutter zur Mutter und schließlich an Senta Wengraf weitergegeben.

Weitere Raritäten umfassen etwa ein K&K-Offiziersbajonett von Wengrafs Vater, antike Schalen und Kerzenleuchter, Besteck und Porzellan sowie verschiedene Medaillen und Münzen.

Private Erinnerungsstücke für Fans

Für Fans interessant sind auch private Stücke Senta Wengrafs: etwa ein Reise-Kaffeekocher, der sie immer auf Gastspielen begleitet hat, Porträts ihrer geliebten Hündin Mimi oder das Autokennzeichen aus Wengrafs Zeit an den Münchner Kammerspielen. Hinzukommen persönliche Visitenkarten, Briefpapier oder ein „Senta Wengraf-Herberstein“-Stempel sowie zahlreiche Autogrammkarten und Fotos.

Jeder kann mitsteigern

Die Versteigerung des Nachlasses läuft online auf der Auktionsplattform aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.

Ablauf der Auktion:

Besichtigungsmöglichkeit: Do, 31.03.2022, 14:00 bis 16:00 Uhr,

Hirschengasse 13, 1060 Wien



Hirschengasse 13, 1060 Wien Zuschläge online auf aurena.at : Sa, 02.04.2022 ab 09:00 Uhr

: Sa, 02.04.2022 ab 09:00 Uhr Abholung der ersteigerten Positionen durch die Höchstbieter:

Hirschengasse 13, 1060 Wien

zur Online-Auktion Nachlass Senta Wengraf

Rückfragen & Kontakt:

DI Jürgen Blematl

+43 676 757 8070

j.blematl @ aurena.at