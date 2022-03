ERINNERUNG: Heute PK Schramböck/Polaschek/Kühnel: Auftakt für ein neues Modell der Höherqualifizierung in der Lehre

Erste Sitzung mit relevanten Stakeholdern und Bildungsexpertinnen und -experten - anschließende Pressekonferenz 10:15 Uhr

Wien (OTS/BMDW) - Österreich verfügt sowohl mit der dualen Berufsausbildung in Unternehmen und Berufsschulen als auch mit dem Angebot der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen über ein gut etabliertes System der beruflichen Ausbildung. Der Entwicklung und der Qualität neuer und höherqualifizierender post-sekundären Ausbildungsangebote im Rahmen der höheren beruflichen Bildung und Weiterbildung, insbesondere für Personen, die über eine berufliche Erstausbildung verfügen, kommt daher in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu. Am 23. Februar 2022 beschloss der Ministerrat die Ausarbeitung eines konkreten Vorschlags für eine gesetzliche Grundlage und für die Rahmenbedingungen einer berufspraktischen höheren beruflichen Bildung und Weiterbildung im postsekundären, nicht hochschulischen Bildungssegment unter Federführung des BMDW im Einvernehmen mit dem BMBWF. Heute findet dazu um 09:00 Uhr die erste Sitzung mit relevanten Stakeholdern und Bildungsexperten und -expertinnen im BMDW statt.

Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek, sowie Generalsekretär-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Österreich Mariana Kühnel informieren im Anschluss über die Ergebnisse der ersten Sitzung.

PK Auftakt für ein neues Modell der Höherqualifizierung in der Lehre

Datum: Montag, 07.03.2022

Zeit: 10:15 Uhr

Teilnehmende Personen:

• Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

• Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

• Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin Wirtschaftskammer Österreich

