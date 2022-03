Exklusives Neubauprojekt „The Unique“ inmitten der Döblinger Weinberge geht in die Umsetzung

Spatenstich für einzigartige Döblinger Villensiedlung

Wien (OTS) - Am Hackenbergweg, im Herzen von Sievering, erfolgte nun der Spatenstich für das 3SI-Neubauprojekt „The Unique“. 17 exklusive Villen mit luxuriöser Ausstattung werden bis Sommer 2023 fertiggestellt.

Mit dem Villenprojekt im 19. Bezirk setzt die 3SI Immogroup neue Maßstäbe im Bereich der Schaffung einzigartigen städtischen Wohnraums. 17 exklusive Villen bieten auf je rund 300m2 Eigengrund neben einer spektakulären Aussicht über die Weinberge, die Hauptstadt oder die malerische Umgebung, vor allem eines – Luxus soweit das Auge reicht. Edle Materialien, ein facettenreiches Lichtkonzept im Inneren sowie ein privates Home Spa mit Sauna und Outdoor-Pool sind nur ein Auszug aus den vielfältigen Highlights dieses Projekts. „Ich bin ungemein stolz auf dieses exklusive und einzigartige Bauprojekt, das in unserer Unternehmensgeschichte durchaus ein Highlight darstellt. Mit „The Unique“ heben wir uns im Neubau- bzw. Einfamiliensegment absolut von der Masse ab. Und das Projekt unterstreicht einmal mehr unseren Anspruch, nicht nur Neues, sondern auch Besonderes zu schaffen.“ , zeigt sich Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, begeistert.

Durch die besonderen geografischen Gegebenheiten musste ein noch wesentlich höheres Maß an Sorgfalt und Genauigkeit in die Projektplanung investiert werden als bei anderen, regulären Projekten im Alt- und Neubaubereich. Eine spannende Herausforderung für das Baumanagement des Wiener Immobilienentwicklers. „Ein Projekt, das allein aufgrund der Lage so einmalig ist und zeitgleich so dermaßen viele Highlights bietet, ist so selten, dass man als Bauleiter sagen kann, dass es ein Privileg ist, daran mitzuarbeiten. Und es macht selbstverständlich besondere Freude, ein solches Villenarrangement vom Plan weg entstehen zu sehen.“ , so Ing. Mario Pichler, Leiter der Bauabteilung der 3SI Immogroup.

Das Ergebnis der Anstrengungen sind Kleinvillen, die stilistisch perfekt in die Umgebung integriert werden und mit Ihrer hochwertigen Ausstattung ein einzigartiges Wohnerlebnis bieten – unique eben.

BM Ing. Markus Neumayer, Geschäftsführer der Neumayer Projektmanagement GmbH, die u.a. für die örtliche Bauaufsicht, das Projektmanagement und die Baustellenkoordination verantwortlich ist, zeigt sich ebenfalls begeistert vom 3SI-Projekt: „Ich freue mich darüber, in einem weiteren einzigartigen Projekt in Wien den Bauherrn Ing. Michael Schmidt vertreten zu dürfen. Die lichtdurchfluteten Villen am Hackenbergweg sind ein hervorragendes Beispiel, wieviel Exklusivität auf 300m2 Eigengrund umsetzbar ist. Wir liefern unseren Beitrag für die Abstimmung aller Projektbeteiligten und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit im Sinne des Projekts.“

Die Vorfreude auf die Fertigstellung ist auch von Seiten der Interessenten bereits seit dem Verkaufsstart im August letzten Jahres spürbar. „Die absolute Einzigartigkeit dieses Villenprojekts in Döblinger Top-Lage zeigt sich für uns als für die Vermarktung zuständiges Unternehmen auch durch die ausgesprochen hohe Nachfrage. Die Käuferinnen und Käufer schätzen, so das Feedback, neben der Lage auch die Möglichkeit, ein luxuriöses Eigenheim auf Eigengrund in Wien zu erwerben. Besonders beeindruckt sind die Kundinnen und Kunden auch von der edlen Ausstattung. Eine eigene Sauna, ein eigener Pool, qualitativ hochwertige Materialien, die zum Einsatz kommen – das hat absoluten Seltenheitswert am heimischen Immobilienmarkt!“ , so Gerhard Klein, Geschäftsführer der für den Vertrieb verantwortlichen 3SI Makler.

Die Fertigstellung des Projekts ist mit Juni 2023 geplant.

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

ÜBER NEUMAYER PROJEKTMANAGEMENT

Neumayer Projektmanagement sitzt in Wien und konzeptioniert, koordiniert und kontrolliert Bauprojekte jeder Dimension. Das 25-köpfige, interdisziplinäre Team rund um Baumeister Ing. Markus Neumayer wächst seit der Unternehmensgründung 2014 dynamisch und setzt auch die herausforderndsten Projekte im Bau- und Immobilienconsulting erfolgreich um. Zu den jüngsten Highlight-Projekten von Neumayer Projektmanagement zählen beispielsweise die Schwimmenden Gärten der Kaiserbadschleuse am Wiener Donaukanal oder aktuell die Umsetzung von The Masterpiece in der Wiener Skodagasse für 3SI Immogroup.

