Nächstes Edelmetall für das Team Aigner

Wien (OTS) - Der sehbehinderte Athlet Johannes Aigner hat am Sonntag bei den Paralympischen Spielen mit dem Heeressportler Matteo Fleischmann Bronze im Super-G gewonnen. Für das Team Aigner/Fleischmann ist es nach Gold in der Abfahrt bereits die zweite Medaille bei diesen Spielen. Sie mussten sich nur Simpson/Simpson und Bertangnolli/Ravelli geschlagen geben.

„Tag zwei“ mit nächster Medaille

„Mit zwei Medaillen in diese Paralympischen Winterspiele zu starten ist sensationell. Ich bin wirklich beeindruckt von dieser Leistung und freue mich sehr, dass die beiden Technikspezialisten auch in den Speed Disziplinen ganz vorne dabei sind“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in ihren Glückwünschen nach Peking.

Bundesheer als Förderer des Sports

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen zehn Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Derzeit sind über 450 Personen Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften. Diese konnten zahlreiche Erfolge und Medaillen für Österreich erringen.

