Leichtfried fordert von Kanzler und Verteidigungsministerin klares Bekenntnis zur Neutralität

Wien (OTS/SK) - Der stv. SPÖ-Klubvorsitzende der SPÖ, Jörg Leichtfried, erwartet sich von Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eine unmissverständliche Klarstellung der ÖVP-Position zur Neutralität. „Der ehemalige Klubobmann der ÖVP, Andreas Khol, wird von der ÖVP immer wieder ausgeschickt, um in Diskussionsrunden oder Kommentarspalten ÖVP-Positionen zu vertreten. Heute lesen wir im Gastkommentar von Andreas Khol in der ‚Kleinen Zeitung‘, wie es die ÖVP offenbar wirklich mit der Neutralität hält: Khol kann den Beitritt Österreichs zur NATO kaum erwarten. Die Beteuerungen Nehammers klingen unglaubwürdig angesichts dieser Ansage Khols für das Ende der Neutralität“, so Leichtfried.****

„Die Neutralität Österreichs kann eine klare Stärke auf dem geopolitischen Parkett sein und bei der Wahrung von Dialog schwer ins Gewicht fallen. Leider ist es in den letzten Jahren unter ÖVP-Führung nicht gelungen, das Ansehen Österreichs als neutraler Mittler und ‚ehrlicher Makler‘ zu wahren. Denn für die Vermittlerrolle braucht es Glaubwürdigkeit, um eine Basis für ehrliche Diplomatie zu schaffen. Leider hat Ex-VP-Obmann Kurz diese Glaubwürdigkeit in den letzten Jahren durch Spaltung und Blockade mit Blick auf innenpolitische Schlagzeilen verspielt“, erinnert Leichtfried. „Es ist zu hoffen, dass Bundespräsident Van der Bellen klare Worte an die ÖVP richtet, dass die immerwährende Neutralität Österreichs nicht zur Debatte steht.“ (Schluss) ar





