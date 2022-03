Nationalrat tritt am 8. März zu einer Sondersitzung zusammen

Regierungserklärung zur Situation in der Ukraine und Vorstellung des neuen Gesundheits- und Sozialministers

Wien (PK) - Der Nationalrat wird am Dienstag, dem 8. März, um 14.30 Uhr, zu einer Sondersitzung zusammentreten. Darauf haben sich die Parlamentsparteien geeinigt. In der Sitzung geben Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler eine Regierungserklärung zur Situation in der Ukraine ab. Außerdem stellt sich der neue Gesundheits- und Sozialminister den MandatarInnen vor. Anschließend folgt eine Debatte. (Schluss) keg

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl