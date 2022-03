Gaál: wohnpartner Grätzl-Zentren stärken soziales Miteinander

Am 4. März wurde in Hernals das achte wohnpartner Grätzl-Zentrum eröffnet. Der Nachbarschaftstreff überzeugt mit vielfältigem, kostenlosen Angebot und sucht einen Namen.

Wien (OTS) - Nicht einmal ein Wasserschaden konnte die rechtzeitige Eröffnung des achten wohnpartner-Grätzl-Zentrums verhindern. Dank eifriger Handwerker*innen war es Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál sowie wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer möglich, plangemäß am 4. März den neuen Ort der Begegnung in der Wattgasse 96-98 feierlich zu eröffnen, der als Kommunikationstreffpunkt und Informationsdrehscheibe dient.

Die Bewohner*innen von Hernals – und gerne auch darüber hinaus – erwarten in den rund 230 m² Räumlichkeiten umfangreiche Angebote aus den Bereichen Beratung, Bildung & Weiterbildung sowie jede Menge Freizeitaktivitäten. Ein Schwerpunkt sind Angebote speziell für Frauen. Sämtliche Programme werden kostenlos angeboten!

„Durch das neue wohnpartner Grätzl-Zentrum entsteht in Hernals ein weiterer Ort des sozialen Miteinanders und des Zusammenhalts, der in Zeiten wie diesen wichtiger ist als je zuvor. Hier sind alle willkommen, Inklusion und Nachbarschaftshilfe werden tagtäglich gelebt. Der Nachbarschaftstreff spiegelt die Diversität in der Gesellschaft wider, stärkt das Gemeinsame und dient der Vernetzung und dem Dialog“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.



Maßgeschneidertes Angebot – besonders für Frauen

Die wohnpartner Grätzl-Zentren sollen für die Besucher*innen wie ein verlängertes Wohnzimmer sein. Hier trifft man die Nachbarschaft in angenehmer Atmosphäre in den verschiedensten Gruppen (z.B.: Kochen), holt sich Unterstützung bei Nachbarschaftskonflikten bzw. nützt die „Soziale Beratung“ über Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt oder nimmt an Bildungs-/Weiterbildungsangeboten in Kooperation mit der VHS und dem waff teil.

Da wohnpartner in der Umgebung der Wattgasse zum ersten Mal aktiv wird, ist das Programm des wohnpartner Grätzl-Zentrums noch nicht in Stein gemeißelt. Denn die Wünsche der Besucher*innen stehen für das Nachbarschaftsservice an erster Stelle, diese werden nun gesammelt und anschließend umgesetzt. Ideen sind mehr als willkommen (Kontaktmöglichkeit weiter unten), soll doch rasch ein starkes Angebot für Interessierte entstehen, das Werte wie Gemeinschaft, gute Nachbarschaft und ein angenehmes Miteinander hochhält.

Fix ist bereits, dass es ein umfangreiches Angebot für Frauen geben wird. Denn gerade Frauen wurden von der Corona-Pandemie und deren Folgen oft - auf Grund von Mehrfachbelastungen - überproportional stark getroffen. Nun wird durch spezifische Programme das Angebot entstehen, sich in Gruppen zu treffen, kennenzulernen, auszutauschen und gegenseitig zu stärken.

Diese meist wöchentlichen Treffs wirken auch integrativ, so gibt es etwa Angebote wie „Mama lernt Deutsch“, die speziell Frauen mit Migrationshintergrund fördern. Da alle Termine in deutscher Sprache stattfinden, lernt es sich ohnehin quasi nebenbei.

Weiters sind Workshops, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, aber auch Vernetzungstreffen geplant. Alle Termine lassen sich telefonisch erfragen (01/24503-17080) und sind auf der wohnpartner-Homepage unter wohnpartner-wien.at/aktuelles/events abrufbar.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Wir freuen uns schon sehr, die Nachbarschaft rund um das neue wohnpartner Grätzl-Zentrum noch besser kennenzulernen. Durch das großzügige Lokal haben wir die Möglichkeit, viele Ideen und Wünsche der Besuchenden umzusetzen.“



Begeistert vom neuen Nachbarschaftstreffpunkt ist auch die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer: „Schön, dass Hernals ein wohnpartner Grätzl-Zentrum bekommt. Das stärkt die Nachbarschaftsbeziehungen und das vielfältige Angebot ist eine echte Bereicherung für den Bezirk.“



Namenssuche als erste Dialog-Initiative

Um die Verbundenheit der Bewohner*innen mit den Grätzl-Zentren zu stärken, hat jedes Lokal einen Namenszusatz. So heißt etwa der Standort in Favoriten „Bassena 10“. Das neue Zentrum in Hernals ist noch auf der Suche nach einem passenden Namen - das zuständige wohnpartner-Gebiet (01/24503-17080) freut sich daher über zahlreiche Vorschläge.

Diese Namenssuche – etwa im Rahmen von Gesprächen bei den Hofspaziergängen der wohnpartner-Mitarbeiter*innen – ist bereits der erste Dialog, der mit den Anrainer*innen stattfindet. Dieser macht die Mieter*innen der Umgebung zu einem Teil der Entstehungsgeschichte des wohnpartner Grätzl-Zentrums und soll sie zum Besuch des Standorts animieren. Natürlich können Vorschläge auch direkt im Lokal abgegeben werden.



Übersicht über die acht wohnpartner Grätzl-Zentren:

wohnpartner Grätzl-Zentrum „Hernals“ (neuer Name wird gesucht)

Eröffnung: 4. März 2022

Adresse: 1170 Wien, Wattgasse 96-98/9/1

Telefon: 01/24503-17080

wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen

Adresse: 1220 Wien, Goethehof, Schüttaustraße 1-39/3/R01

Telefon: 01/24503-22080

wohnpartner Grätzl-Zentrum Karl-Waldbrunner-Hof

Adresse: 1030 Wien, Lechnerstraße 2-4

Telefon: 01/24503-03961 oder 01/24503-03962

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk

Adresse: 1120 Wien, Am Schöpfwerk 29/14/R1

Telefon: 01/24503-12940

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10

Adresse: 1100 Wien, Ada-Christen-Gasse 2

Telefon: 01/24503-10945

wohnpartner Grätzl-Zentrum Karl-Wrba-Hof

Adresse: 1100 Wien, Neilreichgasse 113 bei Stiege 25

Telefon: 01/24503-10962 oder 01/24503-10963 oder 01/24503-10964

wohnpartner Grätzl-Zentrum Steinergasse

Adresse: 1230 Wien, Steinergasse 36/5/R1

Telefon: 01/24503-23094 oder 01/24503-23095

wohnpartner Grätzl-Zentrum Ruthnergasse

Adresse: 1210 Wien, Ruthnergasse 56-60

Telefon: 01/24503-21961 oder 01/24503-21962

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den Bewohner*innen entwickeln die rund 150 wohnpartner-Mitarbeiter*innen an 28 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar*innen!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die acht wohnpartner Grätzl-Zentren. Zudem vermittelt das Nachbarschaftsservice bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch. 2020 feierte die Serviceeinrichtung der Stadt Wien ihr zehnjähriges Jubiläum. www.wohnpartner-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Grundei

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel: +43 676 811 89 80 57

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at



Manfred Krammer

Öffentlichkeitsarbeit Wohnservice Wien

Tel.: +47 676 811 82 58 27

E-Mail: manfred.krammer @ wohnservice-wien.at