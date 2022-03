„Putins Krieg: Der Themenabend“ am Montag um 20:00 Uhr auf PULS 24

PULS 24 zeigt erstmals und exklusiv BBC-Doku „Putin’s War in Ukraine“, Infochefin Corinna Milborn führt durch den Fernsehabend

Wien (OTS) - PULS 24 widmet sich in „Putins Krieg: Der Themenabend“ am Montag, 7. März, zur Primetime der russischen Invasion in der Ukraine. Es sind beklemmende Bilder: BBC-Reporter Paul Kenyon ist vor Ort, als russische Truppen in die Ukraine einmarschieren und den Flughafen Hostomel nahe Kiew einnehmen. Er gerät zwischen die Fronten der russischen und ukrainischen Armee und liefert die ersten, hautnahen Videos von Putins Überfall auf die Ukraine, inmitten von Gewehrfeuer und Kampfhubschraubern.

PULS 24 zeigt nun die daraus entstandene BBC-Doku „Putin’s War in Ukraine“ exklusiv in deutscher Erstausstrahlung. PULS 24 Infochefin Corinna Milborn führt durch den Abend und begrüßt die in Wien lebende Ukrainerin Ellina Sauerschnig, deren Vater und Bruder nach wie vor in der Ukraine sind. Dazu gibt es eine Schalte zum Ukraine-Korrespondenten der AP, Philipp Crowther, der sich im Moment in Lviv befindet und die Lage vor Ort analysiert.

„Putins Krieg: Der Themenabend“ am Montag, 7. März, um 20:00 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

