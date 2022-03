Kaup-Hasler zum Tod von Christian Futterknecht: „Personifizierte das Wiener Theater“

Wien (OTS) - „Ein großer Liebling des Publikums hat die Bühne für immer verlassen“, so reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die Nachricht vom Tod des Schauspielers Christian Futterknecht. „Als langjähriges Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt, aber auch mit seinen Auftritten im Theater der Jugend, in der Kleinen Komödie und am Raimundtheater sowie in Film und Fernsehen bewies er beeindruckende Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit. Christian Futterknecht personifizierte das Wiener Theater. Mein Beileid möchte Familie und Freunden aussprechen.“

2007 hat Christian Futterknecht "Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien" erhalten.

