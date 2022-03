Industrie begrüßt Gründung von „Let´s empower Austria“

IV-Vizepräsidentin Herlitschka: Neuer Fonds nimmt Arbeit auf – Wichtige Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern setzen – Relevante Themen auf der Agenda

Wien (OTS) - „Das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern in Österreich ist in den letzten Jahren stärker im Bewusstsein von Gesellschaft und Wirtschaft angekommen, es gibt jedoch noch einiges zu tun. Daher begrüßen wir jede Initiative, die dieses Ziel breitflächiger unterstützt und voranbringt. Der neue Fonds ‚LEA – Let´s empower Austria‘ von Frauenministerin Raab ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, begrüßte Sabine Herlitschka, Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung (IV), die Gründung des neuen Fonds zur Stärkung von Frauen und Mädchen.

Die Initiative LEA habe sich höchst relevante Ziele gesetzt, die einen breiten Bogen vom Empowerment junger Frauen und Mädchen bis zur Senkung des Gender Pay sowie Gender Pension Gap und das Aufzeigen von positiven Rollenmodellen spannen. Wir müssen ein Umfeld schaffen, indem attraktive Zukunftschancen Frauen und Männern gleichermaßen offenstehen, beispielsweise bei der Ausbildungs- und Berufswahl. „Noch immer gibt es zu wenige Frauen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen, dem sogenannten MINT-Bereich. Deshalb ist es gut, dass die neue Initiative einen ihrer drei Schwerpunkte auch in diesem Bereich setzt, und bereits bei den Mädchen ansetzt“, meinte Herlitschka. Gemeinsam mit vielen Initiativen der Unternehmen und Industrie, jüngst mit der MINTality Stiftung, die erst vor wenigen Wochen gegründet wurde, gebe es „tolle neue und sich ergänzende Initiativen, mit denen wir ganz hautnah zeigen, wie spannend naturwissenschaftliche und technische Berufe gerade auch für Frauen und Mädchen sind“.

