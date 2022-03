Schallmeiner/Grüne zu Johannes Rauch: Freue mich auf die Zusammenarbeit

Gesundheitssprecher gratuliert dem designierten Gesundheitsminister und dankt Wolfgang Mückstein für sein Engagement

Wien (OTS) - Der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem heute, vom Grünen EBV nominierten, neuen Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch: „Ich freue mich, dass wir mit Johannes Rauch einen absoluten Politikprofi an Bord haben. Die Herausforderungen sind da, aber ich habe in den letzten Tagen beim designierten Minister auch die entsprechende Motivation gesehen etwas zu bewegen. Ich freue mich schon auf die gemeinsame Arbeit für eine bessere Gesundheitsversorgung im Land.“

Schallmeiner dankt in diesem Zusammenhang nochmals dem scheidenden Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und erinnert daran, dass es keinen Grund, keine Erklärung und kein Verständnis für die beständige Bedrohung eines Politikers gibt. Ebenso betont Schallmeiner, dass an dieser Situation nicht nur jene, die drohen schuld sind, sondern auch jene, die diesen Boden aufbereitet haben. „Dass Wolfgang Mückstein bedroht wurde, ist ein untragbarer Zustand, der auf der ständigen Diskreditierung, Halb- und Unwahrheiten sowie Fakenews begründet ist. Das muss aufhören, das hat niemand in diesem Land verdient“, hält Schallmeiner fest.

