„IM ZENTRUM“: Putins Krieg – Wie gefährdet ist Europa?

Am 6. März um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der russische Präsident Putin führt seinen Krieg in der Ukraine unbeirrt weiter. Das Leid der Menschen lässt ihn unbeeindruckt, auch die Wirtschaftssanktionen des Westes konnten ihn bisher nicht stoppen. Putin droht, ganz im Gegenteil, den Krieg sogar noch auszuweiten. Innerhalb der EU sind vor allem die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen besorgt, die bis Anfang der 1990er Jahre Teil der Sowjetunion waren. Und die Solidarität der EU mit der Ukraine zeigt sich nirgendwo deutlicher als in den angrenzenden Mitgliedsstaaten – allein in Polen sind in der ersten Kriegswoche knapp 700.000 Flüchtlinge angekommen. Europa steht geschlossen da, trotzdem konnte es dem Angriffskrieg des russischen Präsidenten nicht Einhalt gebieten. Welche Optionen gibt es überhaupt noch? Wie kann die EU den Schutz ihrer Mitgliedsstaaten an der Grenze zu Russland und zur Ukraine gewährleisten? Was bedeutet die momentane Lage für das neutrale Österreich? Und was muss Europa jetzt tun, um sich vom russischen Präsidenten Putin keine neue Weltordnung aufzwingen zu lassen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 6. März 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Karoline Edtstadler

Bundesministerin für EU und Verfassung, ÖVP

Jean Asselborn

Außenminister Luxemburg

Róża Thun

Mitglied des Europäischen Parlaments, Polen

Andris Teikmanis

Chef der lettischen Präsidentschaftskanzlei

Oliver Jens Schmitt

Osteuropa-Historiker, Universität Wien

