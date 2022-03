Huawei und Flexxible IT stellen Industrie O&M Hi-Ops 3.0 Service-Lösung vor

Barcelona, Spanien, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) - Während des Mobile World Congress 2022 stellten Huawei und Flexxible IT Partner die Industrie O&M Hi-Ops 3.0 Service-Lösung vor, um digitale Industrie O&M Services aufzubauen.

Mit der Vertiefung der digitalen Transformation hat sich der traditionelle Betriebs- und Wartungsmodus verändert. Die O&M-Plattform sammelt, organisiert und analysiert O&M-Daten, um schrittweise O&M-Basiswerte zu definieren und so die O&M-Werte sichtbarer zu machen. Zweitens verbessern die weit verbreiteten fortschrittlichen Technologien, wie z. B. die massive Protokollanalyse, die Effizienz der Betriebsführung und senken die Kosten.

Huawei hat offiziell das Branchen-O&M Hi-Ops 3.0 vorgestellt, das einfach „1+2+3=N" lautet. Es ermöglicht einen operativen O&M-Wert, Situationsbewusstsein und Risikovorhersage. In der Branchenlösung O&M Hi-Ops 3.0 bezieht sich „1" auf die von Huawei entwickelte einheitliche O&M-Plattform IMOC (Intelligent Maintenance and Operation Center). „2" bezieht sich auf zwei Arten von O&M-Diensten: grundlegende O&M-Dienste und digitale O&M-Dienste. Zu den grundlegenden O&M-Dienstleistungen gehören O&M-Koordination, Routine-O&M, O&M-Management und kontinuierliche Verbesserung. Digitale O&M-Dienstleistungen umfassen Beratung zur digitalen Transformation von O&M, digitale Konstruktion von O&M und digitalen Betrieb von O&M. „3" bezieht sich auf drei Arten von Partnern: Plattformkomponentenpartner, Anpassungsentwicklungspartner und gemeinsame Lösungspartner. „N" bezieht sich auf verschiedene O&M-Szenarien, wie z. B. Smart City, Smart Transportation, Smart Finance und Smart Government.

Operationalisierung des O&M-Werts: Es bedeutet, ein O&M-Wertmodell und -system zu etablieren, das sich an den Unternehmenszielen orientiert. Schritt für Schritt wird das O&M-Ziel vom Serviceziel abgegrenzt, das Indikatorsystem auf der Grundlage des O&M-Ziels erstellt, die Systemmodellierung durchgeführt, die Plattform verfestigt, das Serviceergebnis überprüft und schließlich der kontinuierliche O&M-Betrieb durchgeführt.

Situationsbewusstsein: Alle Glieder der Dienstleistungskette, der Datenkette und der Bereitstellungskette werden gestrafft, um eine Karte des Servicebewusstseins zu erstellen, mit der ein Echtzeitbewusstsein für die Servicesituation geschaffen wird. Visualisierung von Daten und Architekturzuordnung zur schnellen Abgrenzung und Lokalisierung von Servicefehlern, einschließlich der Lokalisierung und Verfolgung von Service-/Dienstproblemen, der Lokalisierung und Verfolgung von Systemressourcenproblemen, der Lokalisierung und Verfolgung von Hardwarefehlern sowie der Analyse von Ereigniskorrelation und Auswirkungen.

Risikovorhersage: Es beginnt mit der Überwachung des gesamten Systems und erstellt mehr als 5000 Fehlerbäume durch die Erfassung von Daten aus der Plattform-, Daten-, Service- und Anwendungsschicht, durch Statuserfassung und Schwellenwertverwaltung, Modellalgorithmusverwaltung, Datenbeziehungsanalyse, aktive Erkennung und Simulation des Benutzerverhaltens. Intelligente vorausschauende Überwachung.

Huawei Industrie O&M Hi-Ops 3.0 umfasst drei Arten von Fähigkeitspartnern: Plattformkomponentenpartner, die durch die Einführung ausgereifter Komponenten, einschließlich IT-Infrastrukturüberwachung, IP-Adressmanagement, APM, 3D-Visualisierung und Netzwerk-Performance-Management, Kundenanforderungen schnell erfüllen können. Partner für die Entwicklung von Anpassungen, der personalisierte Anpassungsdienste für Kunden anbietet, einschließlich der Entwicklung von visualisierten Designs, der Entwicklung von Portalanpassungen, der Entwicklung von Adaptern, der Verbindung von Prozessen und der Integration von Tools. Lösungspartner bieten gemeinsam O&M-Servicelösungen an, darunter eine Datenvisualisierungslösung, eine Remote-O&M-Lösung und eine Anwendungsüberwachungslösung.

Flexxible IT ist ein von Huawei zertifizierter CSP. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Spanien und verfügt über Niederlassungen in Europa und den Vereinigten Staaten. Flexxible IT verfügt über ein 7 x 24 x 365 Support-Team, das Kunden bei Notfällen und Wartungsarbeiten unterstützt. Außerdem verfügt es über ein proaktives 7*24-Stunden-Überwachungssystem, das den Kunden hilft, Hardwareprobleme zu vermeiden und zu erkennen. Herr Kilian Arjona (CTO, Flexxible IT) sagte: „Huawei arbeitet seit letztem Jahr mit Flexxible IT zusammen. Derzeit arbeitet Huawei mit mehreren NAs zusammen.

In Zukunft wird Huawei mit mehr Partnern zusammenarbeiten, um Ihre digitale Transformation maßgeschneidert zu gestalten und mehr Transformationswert zu schaffen.

Der Mobile World Congress 2022 findet vom 28. Februar bis 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Sie befindet sich im Bereich 1H50 der Halle 1 der Fira Gran Via. Für weitere Einzelheiten siehe: Huawei Enterprise Business Stand

