Matznetter: Verfehlte Coronahilfen der Regierung schwächen Österreichs Wirtschaft

SPÖ-Modell mit Akkontozahlungen und Ersatz des echten Verdienstentgangs hätte besser und gerechter funktioniert

Wien (OTS/SK) - „Die aktuellen Zahlen zu Österreichs Wirtschaft zeigen einmal mehr, wie falsch aufgesetzt die Wirtschaftshilfen der Regierung waren und dass sie die österreichische Wirtschaft insgesamt nicht gestärkt, sondern geschwächt haben. Denn obwohl in Österreich mitunter die höchsten Förderungen ausbezahlt wurden, zählen wir europaweit zu den Ländern mit dem schwächsten Wirtschaftswachstum. Im EU-Vergleich gibt es laut Daten der europäischen Kommission nur 5 Länder, die seit Ausbruch der Pandemie eine noch schlechtere Wachstumsperformance als Österreich aufweisen. Österreichs Wirtschaft konnte den Corona-Einbruch wegen der verfehlten Corona-Hilfen noch immer nicht aufholen“, bekräftigt SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter anlässlich der BIP-Zahlen aus dem WIFO. ****

Es wäre, so Matznetter weiter, nie so weit gekommen, hätte die Regierung nicht das Epidemiegesetz ausgehebelt. Man hätte ein einfaches, klares Modell schaffen können, in dem alle Unternehmen eine großzügige Akontozahlung erhalten, die am Ende des Jahres bei der Einkommenssteuererklärung abgerechnet wird. „Das von Türkis-Grün aufgesetzte System hat jedoch zu Ungerechtigkeiten geführt, nämlich wenn große Ketten aufgrund ihrer Firmenkonstruktionen Millionen an Förderungen bekommen haben, während viele kleine Händler durch die Finger schauen“, erläutert der SPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Die SPÖ hat mehrmals ganz konkrete Verbesserungen vorgeschlagen. Akkontozahlungen und der Ersatz des echten Verdienstentgangs hätte besser und gerechter funktioniert. Doch die Bundesregierung ist nie darauf eingegangen. Die aktuellen Zahlen zum mauen österreichischen Wirtschaftswachstum zeigen, wie falsch diese Bestemmhaltung von ÖVP und Grünen war und ist“, so Matznetter abschließend. (Schluss) sr/up



