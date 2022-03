„Europastudio“ über „Putins Schatten über Osteuropa“

Am 6. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Angriff auf die Ukraine hat nicht nur in den baltischen Staaten, sondern auch in Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei Gefühle der Angst und Solidarität mit der Ukraine ausgelöst. Erinnerungen an Ungarn 1956 und die Tschechoslowakei 1968 sind wach geworden. Polen ist ein potenzieller Frontstaat und erste Adresse für die Flüchtlinge geworden. Selbst der bisher pro-russische tschechische Präsident Zeman wandte sich gegen Russland. Polen, Tschechien, die Slowakei und die baltischen Staaten liefern moderne Rüstung für die Ukraine. Selbst Putin-Freund Viktor Orbán laviert, verbietet Waffenlieferungen, blockiert aber nicht EU-Beschlüsse und nimmt bisher mehr als 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Da Putins Fehlkalkulationen dramatische Folgen in und für Russland auslösen, wächst die Angst vor unberechenbaren Schritten eines unberechenbaren Diktators in der Defensive.

Über die Folgen des Krieges in Russland, der Ukraine und in Osteuropa diskutieren am Sonntag, dem 6. März 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 bei Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

Bartosz Wieliński

Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“, Warschau

Edit Inotai

Freie Journalistin, Budapest

Hans Rauscher

„Der Standard“

Burkhard Bischof

„Die Presse“

Carola Schneider

ORF-Korrespondentin in Moskau

