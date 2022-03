Enthusiast Gaming und Hut 8 unterzeichnen strategische Partnerschaft für mehrere Jahre

Los Angeles und Toronto, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) - Hut 8 wird Premium-Sponsor von EV.IO, einem Multiplayer-Spiel von Addicting Games, und Luminosity Gaming, der führenden E-Sports-Organisation auf Twitch

Enthusiast Gaming kann die Vorteile der Rechenzentrumsinfrastruktur von Hut 8 nutzen

Enthusiast Gaming Holdings Inc. (NASDAQ: EGLX) (TSX: EGLX), („Enthusiast Gaming"), ein integriertes Spielunterhaltungsunternehmen, gab heute eine mehrjährige Partnerschaft mit Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8"), einer der größten innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler Vermögenswerte in Nordamerika, der seit 2018 offene und dezentrale Systeme unterstützt, bekannt. Die Partnerschaft ist das erste Mal, dass Hut 8 mit einer Gaming- und E-Sports-Organisation zusammenarbeitet, und die erste Partnerschaft von Enthusiast Gaming mit einem Digital Asset Miner.

Als aufstrebende Marktführer an der Schnittstelle von Gaming und Digital Asset Mining werden Enthusiast Gaming und Hut 8 gemeinsam an neuen Erfahrungen und Inhalten in den Bereichen Mobile und Blockchain Gaming, Web 3.0, NFTs und Kryptowährungen arbeiten.

Gaming, insbesondere Blockchain-Gaming, wird bis 2026 eine jährlichen Wachstumsrate von 14,5 % prognostiziert, da die Spieler nun in der Lage und daran interessiert sind, ihre eigenen digitalen Vermögenswerte zu besitzen.

Zum Auftakt der Partnerschaft wird Enthusiast Gaming ein bedeutendes Update seines Ego-Shooter-Spiels EV.IO veröffentlichen, bei dem Hut 8 als Presenting Sponsor auftritt. Hut 8 wird außerdem Sponsor von Luminosity Gaming, der führenden E-Sports-Organisation auf Twitch mit einer Fangemeinde von mehr als 145 Millionen Menschen weltweit.

Im Rahmen der laufenden Partnerschaft werden die Inhalte von Hut 8 in das Schwungrad der Communities, Spiele und Erlebnisse von Enthusiast Gaming integriert. Hut 8 ist auch in der Lage, die kritische Infrastruktur zu unterstützen, indem es Enthusiast Gaming in seinen Rechenzentren hostet, die an Stromnetze angeschlossen sind, die mit erheblichen erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden.

„Während wir neue Möglichkeiten im Web 3.0, dem Metaverse, NFTs und Kryptowährungen in Betracht ziehen, sind wir stolz darauf, einer Partnerschaft beizutreten, die unseren Entwicklern, Communities und Fans wirklich etwas bringt, und mit Hut 8 den Anfang zu machen, indem wir ihnen unser Schwungrad an Möglichkeiten durch unseren neuesten Start von Addicting Games und als Partner bei Luminosity Gaming bringen", sagte Adrian Montgomery, CEO von Enthusiast Gaming. „Mit einem der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin aller börsennotierten Unternehmen weltweit hat sich Hut 8 als innovativer Marktführer etabliert, indem es das Mining digitaler Vermögenswerte mit der traditionellen Rechenzentrumsbranche verknüpft hat und nun sowohl traditionelle Hochleistungsanwendungen als auch Anwendungen im Bereich Gaming und Blockchain bedient."

„Als Miner für digitale Währungen mit Rechenzentrumsinfrastruktur sind wir ideal positioniert, um unsere Kräfte mit einem der größten und am schnellsten wachsenden Gaming-Entertainment-Unternehmen Nordamerikas zu vereinen und die einzigartigen Vorteile dieser strategischen Partnerschaft zu nutzen", so Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Wir freuen uns darauf, Enthusiast Gaming in unseren Rechenzentren zu beherbergen und an neuen Erlebnissen und Inhalten mitzuarbeiten, die uns mit ihrem Publikum von 300 Millionen Gen Z und Millennials verbinden, von denen die meisten kryptoaffin sind."

Beispiele für Hut 8/EV.IO Visuals finden Sie hier.

Informationen zu Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming ist ein integriertes Gaming-Entertainment-Unternehmen, das die größte Medienplattform für Videospiel- und E-Sports-Fans aufbaut, um sich weltweit zu vernetzen und zu engagieren. Durch die Kombination der Elemente seiner vier Kernsäulen Medien, Talent, E-Sports und Erlebnisse bietet Enthusiast Gaming eine einzigartige Gelegenheit und einen integrierten Ansatz, um das begehrte GenZ- und Millennial-Publikum zu erreichen und anzusprechen. Durch die firmeneigene Mischung aus digitalen Medien und Unterhaltungsangeboten hat Enthusiast Gaming ein riesiges Netzwerk von gleichgesinnten Communities aufgebaut, um das ultimative Fan-Erlebnis zu bieten.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner Nordamerikas. Das Unternehmen wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Hut 8 betreibt zwei Mining-Standorte für digitale Assets im Süden Albertas und eine dritte Niederlassung in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin überhaupt Krypto-Miner oder börsennotiertes Unternehmen weltweit. Mit 36.000 Quadratfuß an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl der traditionellen Hochleistungsberechnung (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 wurde als erster kanadischer Digital Asset Miner in den Nasdaq Global Select Composite Index aufgenommen und ist das erste Blockchain-Unternehmen, das 2021 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen wurde. Die Business-Building-Technologen bei Hut 8 setzen auf dezentrale Systeme, verwalten leistungsstarke branchenführende Lösungen und sind Innovationstreiber im Bereich Digital Asset Mining und High-Performance-Computing mit Fokus auf ESG-Ausrichtung. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die digitale Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen Enthusiast Gaming annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Worten wie „plant", „erwartet", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Sätze zu erkennen, oder Aussagen, die in der Zukunft formuliert sind oder darauf hindeuten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können", „könnten", „würden", „könnten" oder „werden" (oder andere Variationen des Vorstehenden), eintreten, erreicht werden oder eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Erwartungen, Fachwissen, Prognosen, Schätzungen oder Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände durch das Management von Enthusiast Gaming und Hut 8, die geplanten Partnerschaftsaktivitäten einschließlich Markenaktivierungen, die Fähigkeit, die einzigartigen Vorteile dieser Partnerschaft zu generieren, die Fähigkeit, an neuen Erfahrungen und Inhalten im Bereich Mobile und Blockchain Gaming, Web 3.0, NFTs und Kryptowährung, Verbesserungen und die Funktionalität der von Enthusiast Gaming veröffentlichten Spieletitel und die Bereitstellung der Rechenzentrumsinfrastruktur von Hut 8, die Fähigkeit von Hut 8, sich mit dem Publikum von Enthusiast Gaming, das aus 300 Millionen Zuschauern der Generation Z und Millennials besteht, zu verbinden, die Fähigkeit von Hut 8, weiterhin innovativ und führend im Digital Asset Mining und in der traditionellen Rechenzentrumsbranche zu sein, und die Fähigkeit von Hut 8, weiterhin sowohl traditionelle Hochleistungsanwendungen als auch Anwendungen im Bereich Gaming und Blockchain zu bedienen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen, die das Unternehmen vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Zins- und Wechselkurse; Kapitaleffizienz, Kosteneinsparungen und Synergien; Wachstum und Wachstumsraten; den Erfolg in der E-Sports- und Gaming-Medienbranche; den Wachstumsplan des Unternehmens sowie Ermessensentscheidungen bei der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze des Unternehmens und bei der Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsstandards. Obwohl Enthusiast Gaming diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, ungünstigen Branchenereignissen und zukünftigen Entwicklungen in der Gesetzgebung, bei Steuern und Vorschriften. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von Enthusiast Gaming, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Diese Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher später noch ändern. Enthusiast Gaming lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakte:

Enthusiast Gaming Investor Relations: Eric Bernofsky, Chief Corporate Officer,investor @ enthusiastgaming.com; Enthusiast Gaming Media Relations: Derek Holota, Provident Communications, derek @ providentcomms.com, 343-422-5606; Hut 8 Investor Relations, Sue Ennis, sue @ hut8mining.com; Hut 8 Media Relations: Dea Masotti Payne, North Strategic, dea.masottipayne @ northstrategic.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/1757603/Hut_8_Mining_Corp_Enthusiast_Gaming_and_Hut_8_Sign_Multi_Year_St.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/1757604/Hut_8_Mining_Corp_Enthusiast_Gaming_and_Hut_8_Sign_Multi_Year_St.jpg