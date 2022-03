Huawei Storage stellt drei Flaggschiff-Produkte für seine Full-Stack-Rechenzentrumslösung vor

Barcelona, Spanien, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des Huawei Full-Stack Data Center Forum auf dem MWC Barcelona 2022 hat Huawei die Vision „Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X)" vorgestellt und die Verwendung von Flash-Speicher zur Verbesserung aller Szenarien unterstrichen Außerdem präsentierte Huawei drei wichtige Speicherprodukte: Den OceanStor Dorado All-Flash-Speicher, den OceanProtect-Sicherungsspeicher und den OceanStor Pacific-Speicher für die Full-Stack-Rechenzentrumslösung von Huawei.

Der Aufstieg von 5G, dem Internet der Dinge (IoT) und der Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) hat die Datenmenge in der Finanzbranche, im Regierungsbereich und in der Fertigungsindustrie in die Höhe getrieben. Daher werden an Speichersysteme höhere Anforderungen gestellt als je zuvor. Herkömmliche Systeme können nicht die Service- und Betriebskostenleistung (OPEX) erbringen, die erforderlich ist, damit IT-Systeme jederzeit und unter allen Bedingungen online bleiben. Daher ist der All-Flash-Speicher zu einem beliebten Mittel geworden, um die Produktionseffizienz branchenübergreifend zu steigern, insbesondere für Transaktionen, Analysen, Hochleistungsdateifreigabe, Entwicklung und Tests, Notfallwiederherstellung und Backup sowie Hochleistungscomputing. Solid-State-Laufwerke (SSDs) ersetzen rasant die Festplattenlaufwerke (HDDs), um in den unterschiedlichsten Situationen eine höhere Datenleistung und besseren Datenschutz zu bieten.

Huawei hat drei wichtige Speicherproduktserien und -lösungen für die Full-Stack Data Center Solution vorgestellt:

Die OceanStor Dorado All-Flash-Speicherserie ist bekannt für ihre robuste Zuverlässigkeit und hohe Leistung und wird in verschiedenen Branchen für Kernproduktionsanwendungen eingesetzt. Die neuen OceanStor Dorado-Systeme, die auf dem MWC vorgestellt wurden, bieten brandneue NAS-Funktionen (Network Attached Storage) sowie viele weitere Sicherheitsfunktionen wie Quota, Quality of Service (QoS) und Ransomware-Schutz. Zusammen sorgen sie für eine sichere abteilungsübergreifende Dateifreigabe. Die neuen Dorado-Systeme verwenden außerdem eine einzigartige Cluster-übergreifende, global verteilte Dateisystemarchitektur und eine führende FlashLink-Architektur, die eine um 30 % höhere Leistung bietet als die Branchenkollegen. Darüber hinaus unterstützt die OceanStor Dorado-Serie gleichzeitig Aktiv-Aktiv-Speicher für Storage Area Network (SAN) und NAS, um sicherzustellen, dass die Dienste rund um die Uhr laufen. Die Dorado-Datengruppen eignen sich besonders für die elektronische Halbleiter-Designautomatisierung (EDA), die Produktforschung und -entwicklung (F&E) sowie den Finanzdatenaustausch und dienen als effiziente und zuverlässige Infrastruktur für Anwendungen mit über einer Billion an kleinen Dateien. Die OceanProtect-Sicherungsspeicher-Serie verfügt über eine Multi-Stream-Engine für End-to-End-Beschleunigung und eine aktive Architektur für hohe Zuverlässigkeit. Mit bahnbrechender Inline-Deduplizierung mit variabler Länge und funktionsbasierten Komprimierungsalgorithmen bietet sie eine dreimal höhere Datensicherungsgeschwindigkeit und eine fünfmal höhere Datenwiederherstellungsgeschwindigkeit als die Konkurrenzprodukte, außerdem ein hohes Datenreduktionsverhältnis von 72:1. Darüber hinaus bietet sie eine umfangreiche Ransomware-Schutzlösung, mit denen die Benutzer ihre Daten vor Angriffen schützen können. Die OceanStor Pacific-Massendatenspeicherserie durchbricht die Grenzen von Leistung, Protokoll und Kapazität für die Hochleistungsdatenanalyse (HPDA). Es handelt sich um die einzige Speicherserie in der Branche, die hybride Lasten unterstützt, was bedeutet, dass ein OceanStor Pacific-System gleichzeitig für HPDA-, Big Data-, Video-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen verwendet werden kann. Die neuen OceanStor Pacific-Systeme verbessern die Speicherauslastung in HPDA-Szenarien durch Algorithmusoptimierung und Datenkompressionstechniken um 30 %. Darüber hinaus verkürzen sie durch die Unterstützung von Big-Data-Verarbeitung nahezu in Echtzeit die Zeit für die Analyse von 100 Milliarden Datensätzen von mehreren Tagen auf nur wenige Minuten, was die Anwendungsentwicklung erheblich beschleunigt.

