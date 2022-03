Sachslehner: „Bemerkenswertes Umschwenken der FPÖ in Flüchtlingsfrage“

ÖVP-Generalsekretärin: „Erfreulich, dass sich auch die FPÖ an der Nachbarschaftshilfe beteiligen will“

Wien (OTS) - „Die FPÖ hat in der Frage, ob Österreich flüchtende Menschen aus der Ukraine aufnehmen soll, ein bemerkenswertes Umschwenken vollzogen. Erst vor wenigen Tagen hatte Parteichef Herbert Kickl lauthals betont, dass die FPÖ keine ukrainischen Flüchtlinge in Österreich aufnehmen wolle. Gestern ist hingegen deutlich geworden, dass Kickls ablehnende Haltung nicht mehr gültig ist – oder es sich dabei offenbar nicht um die Parteilinie handelt. Denn mittlerweile haben sich mehrere FPÖ-Landesparteichefs, aber zum Beispiel auch Kickls Vorgänger Norbert Hofer, in deutlichen Worten für den Schutz von ukrainischen Flüchtlingen in Österreich ausgesprochen. Ich bin froh, dass die FPÖ zur Vernunft gekommen ist und sich an der Nachbarschaftshilfe, die Österreich leistet, beteiligen will“, betont die Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Laura Sachslehner.

