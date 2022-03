18. Bezirk: Schulgasse/Währinger Gürtel – Erhöhung der Sicherheit und Verbesserung der Radwegeanbindung zwischen 18. und 9. Bezirk

Wien (OTS) - Um die Sicherheit am Währinger Gürtel/Schulgasse zu erhöhen und eine bequeme Radverbindung vom 18. in den 9. Bezirk zu schaffen, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 08. März 2022, mit Umbauarbeiten am Äußeren Währinger Gürtel/Schulgasse im 18. Bezirk.

Details

Um die Radwegeverbindung zwischen dem 18. und dem 9. Bezirk am Währinger Gürtel zu verbessern und die Querungsmöglichkeit sicherer zu gestalten wird das Kreuzungsplateau Äußerer Währinger Gürtel/Schulgasse umgebaut. Die bestehende Ampelanlage und die Schutzwege werden dabei optimiert. Der Gehsteig auf Seite der Stadtbahnbögen zwischen Schulgasse und der St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle wird verbreitert, sodass künftig ein bis zu vier Meter breiter Geh- und Radweg zur Verfügung steht um bequem und sicher zum Inneren Währinger Gürtel zu gelangen.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Arbeiten am Äußeren Währinger Gürtel sowohl tagsüber als auch nachts bei Freihaltung von allen Fahrstreifen. Temporär kann es im Baubereich zu einer Einengung auf zwei Fahrstreifen kommen. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Örtlichkeit der Baustelle: 18., Äußerer Währinger Gürtel/Schulgasse

Baubeginn: 8. März 2022

Geplantes Bauende: 31. Mai 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at