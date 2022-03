Abfahrt Hilfsgüter-Konvoi des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs für die Ukraine

AVISO| 5. März 2022:

Wien (OTS) - Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreich bricht am Samstag, 5. März, um 10:30 Uhr in Wiener Neustadt mit zwei LKWs, drei Pickups und einem Kommandofahrzeug in Richtung slowakisch-ukrainische Grenze auf. Mit an Bord: Decken, Pölster, Handtücher, FFP3-Masken, Hygieneartikel und Babysachen.

Die Abfahrt des Konvois ist für 10:30 am Treffpunkt Peischinger Gasse 1, 2700 Wiener Neustadt fixiert.

Wie auch die anderen Kooperationspartner der Initiative „Nachbar in Not“ hat der Arbeiter-Samariter-Bund Österreich dringend benötigtes Equipment zusammengestellt, das nun an die slowakisch-ukrainische Grenze geliefert wird.

Im Rahmen von „Samaritan International“, dem Dachverband internationaler Samariter-Organisationen, wurden die Hilfeleistungen koordiniert. Weitere sind in Vorbereitung. Der ukrainische Samariterbund ist Teil von „Samaritan International“ und in den betroffenen Gebieten stark gefordert.

Samariterbund Präsident Franz Schnabl verabschiedet das internationale Einsatzteam SA-RRT (Samaritan Austria – Rapid Response Team) persönlich und steht für Interviews rund um den Einsatz gerne zur Verfügung.

Abfahrt Hilfsgüter-Konvoi ASBÖ

Datum: 5.3.2022

Ort: Peischinger Gasse 1, 2700 Wiener Neustadt

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Kurzweil

Öffentlichkeitsarbeit Samariterbund

stefanie.kurzweil @ samariterbund.net

+43 664 889 04 941