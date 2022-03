Bezirksmuseum 3 zeigt Bilder von Anton Hans Karlinsky

Vernissage am 11. März, Infos: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Der namhafte Landschafts- und Porträtmaler Anton Hans Karlinsky (1872 – 1945) wohnte von 1911 bis 1945 im 3. Bezirk in der Veithgasse 3, wo er auch sein Atelier hatte. Im Mai jährt sich der Geburtstag dieses seinerzeit mehrfach ausgezeichneten Künstlers zum 150. Mal. Das ist der Grund für die neue Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11), die von Freitag, 11. März, bis Mittwoch, 29. Juni, zu besichtigen ist. Der Eintritt ist kostenlos. Die frei zugängliche Vernissage am Freitag, 11. März, beginnt um 19.00 Uhr.

Über 30 Gemälde gratis ansehen: Sonntag und Mittwoch

Kurator der beeindruckenden Sonder-Ausstellung „Anton Hans Karlinsky“ ist der Kunstkenner und ehrenamtliche Bezirkshistoriker Herbert Rasinger, der als Kustos am Bezirksmuseum Landstraße fungiert. Vorgestellt werden über 30 Original-Bilder, es handelt sich um Ölgemälde und Aquarelle. Abgerundet wird die Präsentation durch Reproduktionen, Skizzen und Glasnegative aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Weiters hat Kurator Rasinger 3 Begleitveranstaltungen (1 Bildvortrag, 2 Führungen) organisiert. Landschaftsdarstellungen und Porträts von Karlinsky sind in vielerlei öffentlichen und privaten Sammlungen zu finden. Offen ist das Museum am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr). Allzeit ist der Eintritt frei. Besucherinnen und Besucher müssen die aktuellen Corona-Regeln einhalten. Gesperrt bleiben die Räumlichkeiten an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Mehr Infos: Telefon 4000/03 127 (in der Öffnungszeit), E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Anton Hans Karlinsky (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Anton_Hans_Karlinsky

Anton Hans Karlinsky (Biographisches Lexikon): www.biographien.ac.at/oebl/oebl_K/Karlinsky_Anton-Hans_1872_1945.xml

Anton Hans Karlinsky (Belvedere): https://sammlung.belvedere.at/people/1003/anton-hans-karlinsky/objects

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

