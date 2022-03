Ukraine: Caritas schickt weitere Hilfstransporte

Mehr als 50 Paletten Babynahrung, Hygieneprodukte und Lebensmittel heute auf dem Weg an die ukrainische Grenze. Weitere Transporte in den kommenden Tagen.

Wien (OTS) - Bereits Mitte dieser Woche hat die Caritas eine erste Hilfslieferung an die slowakisch-ukrainische Grenze gebracht. Heute, Freitag, machen sich nun zwei weitere Hilfstransporte auf den Weg. In Kooperation mit „Nachbar in Not“ sind zusätzliche Hilfslieferungen in Vorbereitung.

Möglich sind diese ersten Transporte dank einer großen Spendenbereitschaft und der Unterstützung zahlreicher Unternehmen, die die unterschiedlichen Produkte in kürzester Zeit zur Verfügung gestellt haben und mit Logistik unterstützen. Andreas Knapp, Auslandshilfegeneralsekretär der Caritas Österreich: „Die Hilfsbereitschaft ist auch in der Zivilbevölkerung enorm – bereits jetzt gehen bei der Caritas täglich hunderte Anfragen zur Abgabe von Sachspenden und Angebote zur freiwilligen Unterstützung ein. Diese spürbare Bereitschaft zur Hilfe hier in Österreich ist enorm wertvoll. Als Caritas ist es unser Ziel, diese Hilfe jetzt auch gut zu koordinieren“. Derzeit stellen die Partnerorganisationen der Caritas in der Ukraine und den Nachbarländern Bedarfslisten zusammen. Bislang können die Bedarfe mit den Beständen der Sachspendenlager der Caritas und mit Firmenspenden gedeckt werden, so Knapp: „Sobald wir wissen, welche Sachspenden zusätzlich konkret gebraucht werden, veröffentlichen wir die Aufrufe auf unserer Community fuereinand.at. Bitte registrieren Sie sich hier. Sie werden via Newsletter informiert, wie Sie mit welchen Sachspenden und Warengruppen helfen können.“

Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien hat die erste Hilfslieferung begleitet: „Die Zahl der ankommenden Menschen ist in den Nachbarländern der Ukraine in den vergangenen Tagen stündlich angestiegen. Viele Frauen und ihre Kinder haben nichts als einen Koffer oder einen Rucksack bei sich. Wir stehen mit unseren Partner*innen in den Nachbarländern in engem Austausch, um hier gezielt zu unterstützen.“ Konkret fährt der Transporter heute in ein Zwischenlager in Kosice, Slowakei. Mit an Bord mehr als 50 Paletten Babynahrung, Hygieneprodukte und Lebensmittel. „Es geht um eine akute Notversorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs. Die ankommenden Menschen sind müde, erschöpft und vielfach traumatisiert. Die Hilfe wird vor Ort dringend gebraucht.“

In Kärnten oder etwa auch in Wien bereitet man sich mit zusätzlichen Sachspendenlagern auf die kommenden Wochen vor. Ernst Sandriesser, Direktor der Caritas in Kärnten begibt sich heute auf den Weg nach Polen: „Die in Kärnten lebenden Ukrainer*innen haben in den letzten Tagen Unglaubliches geleistet und zahlreiche dringend benötigte Sachspenden gesammelt. Als Caritas Kärnten unterstützen wir mit allen Kräften bei Sortierung und Logistik.“

Helfer*innen vor Ort aller Nachbarländer der Ukraine, in denen die Caritas hilft, stehen für Interviews zur Verfügung. Für Vermittlung wenden Sie sich bitte an presse@caritas-austria.at

