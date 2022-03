Einladung Pressekonferenz: aktuelle Situation der Gastronomie

Pressegespräch über die aktuelle Situation der Gastronomie und der 24. Restaurantwoche am 08.03.2022 ein!

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden VertreterInnen von Presse, Radio, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich zum Pressegespräch über die aktuelle Situation der Gastronomie und der 24. Restaurantwoche am 08.03.2022 ein!

Am 08.03. laden wir Sie dazu ein, mehr über die aktuelle Situation der Gastronom:innen nach der Pandemie zu erfahren und welchen Teil die Restaurantwoche dazu beiträgt die Wirtschaft wiederzubeleben. Hierzu haben wir Gäste aus der Branche eingeladen, die zu Ihnen sprechen werden.

Datum: 08.03.2022 um 10 Uhr

Ort: das Stöckl im Park

Prinz Eugen-Straße 25, 1030 Wien

Teilnehmer:innen und Redner:innen :

Vlatka Bijelac – Inhaberin Beef & Glory



Oliver Jauk – Geschäftsführer Ludwig Van



Peter Dobcak – Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer



Dominik Holter – Organisator Restaurantwoche



Walter Welledits – Unternehmer Kommerzialrat



Jürgen Otzelberger – Restaurantleiter Stöckl im Park



Martin Pichlmaier – Gastronom „Pichlmaier zum Herkner“



Wir bitten um eine Akkreditierung per E-Mail an jessica.suppan @ culinarius.at

bis spätestens 07.03.2022.



Bei Fragen wenden Sie sich gern an Jessica Suppan unter +43 (0) 664 1379643.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Sie am 08. März begrüßen zu dürfen!



Rückfragen & Kontakt:

Jessica Suppan

Public Relations & Projektassistenz

+43 664 1379643

jessica.suppan @ culinarius.at