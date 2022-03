„Sport am Sonntag“ über Sport im Schatten des Krieges

Am 6. März um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 6. März 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Krieg in der Ukraine: Ex-Handball-Star Sergiy Bilyk über das Leid seiner Landsleute, Flucht und Hilfe

Der Vater von Handball-Profi Nikola Bilyk, der seit 22 Jahren in Österreich lebt, hilft ukrainischen Flüchtlingen.

Paralympics: Im Schatten des Krieges

„The Show must go on”: Nach den Ausschlüssen der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten beginnen die Paralympics in Peking.

Ski Alpin: Hochspannung im Abfahrtsweltcup

Matthias Mayer will nach seinem Olympia-Triumph den Schwung in den Weltcup mitnehmen.

Mirjam Puchner: Die Olympia-Medaillengewinnerin live im Studio

Von schweren Verletzungen bis hin zu Olympia-Silber – Mirjam Puchner und ihr beschwerlicher Weg an die Spitze.

Sara Marita Kramer: Anflug auf den Gesamtweltcup

Bei der Raw-Air-Tour in Norwegen will die Salzburgerin ihren ersten Gesamtweltcupsieg fixieren.

Michael Konsel: Die Tormann-Legende ist 60

Dreifacher Meister, zweifacher Europacup-Finalist, WM-Teilnehmer – der Jubilar erzählt von seiner einzigartigen Karriere.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at