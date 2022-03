Grüne Wien/Huemer, Öztas: Gratis HPV-Impfung für Kinder und junge Erwachsene bis 25 Jahre!

Huemer und Öztas drängen auf gratis HPV-Impfung zur Krebsprävention zumindest bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.

Wien (OTS) - „Die HPV-Impfung soll für Kinder und junge Erwachsene von 9 bis 25 Jahren gratis sein. Länder und Sozialversicherungen sollten sich diesbezüglich rasch einig werden“, fordert Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, anlässlich des heutigen Internationalen HPV-Tages (4. März).



Die Impfung senkt das Risiko für Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen um bis zu 90 Prozent sowie auch für andere durch HPV verursachte Krebsarten deutlich. Gebärmutterhalskrebs ist Todesursache Nummer 3 bei krebskranken Frauen. Huemer: „Die HPV-Impfung ist erwiesenermaßen wirksam. Es wäre unverständlich und unverantwortlich, wenn hier Länder und Versicherungsträger weiterhin bei der Prävention sparen."



Derzeit ist die Gratisimpfung nur bis zum 12. Lebensjahr im Rahmen des Kinderimpfprogramms vorgesehen. Seit Jahresbeginn 2022 können Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr im Rahmen des Catch-up-Programms den Impfschutz zum ermäßigten Selbstkostenpreis von 66,20 Euro nachholen. Für Erwachsene, insbesondere junge Erwachsene wird es dann richtig teuer. 624 Euro kostet die vollständige Immunisierung. "Das ist eine Zumutung für junge Menschen“, kritisiert Ömer Öztas, Jugendsprecher der Grünen Wien. „Man kann nicht erwarten, dass junge Menschen in dem Alter so viel Geld für eine Vorsorgeimpfung auftreiben können. Es braucht daher eine leistbare Lösung, welche auch die Lebensrealität von jungen Erwachsenen widerspiegelt", so Öztas.



Huemer und Öztas drängen auf Gratis-HPV-Impfung zumindest bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Da die Impfung für Mädchen und Buben bzw. Frauen und Männer bis zum 30. Lebensjahr unbedingt empfohlen wird, müsse es zumindest großzügige Zuschüsse geben, sofern man an einem Alterslimit für die HPV-Gratisimpfung festhalten würde, sind sich Huemer und Öztas einig. Weiters betonen beide, dass viele junge Menschen in der Vergangenheit das bisherige Angebot nicht nutzen konnten, da die HPV-Impfung erst seit kurzem in den Impfplan integriert wurde. Mit der Erweiterung der Gratis-Impfung bis zum 25. Lebensjahr ermögliche man es auch jenen jungen Erwachsenen, die Impfung nachzuholen. Durch die Ausweitung der Altersbeschränkung der gratis-HPV-Impfung kann wirksam vor Gebärmutterhalskrebs und anderen Krebsarten geschützt werden. Das muss das Ziel einer effektiven und inklusiven Gesundheitspolitik sein.



Das Humane Papillomaviren (HPV) kann Gebärmutterhalskrebs, Genitalwarzen, Analkrebs, Mund-Rachen-Krebs verursachen. Es ist für Frauen wie auch Männer gefährlich. Cirka 80 Prozent aller Frauen und Männer infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit HP-Viren. Am häufigsten betroffen sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren. Laut WHO ist eine 90%-Durchimpfung zur Ausrottung des HPV-verursachten Gebärmutterhalskrebs notwendig. In Österreich liegt die Impfrate bei lediglich 50%.

