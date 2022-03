„NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“: ORF-2-Live-Sendung mit Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger am 10. März ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Der ORF-2-Hauptabend steht am Donnerstag, dem 10. März 2022, ganz im Zeichen der Spendenaktion „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“: Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger sprechen live ab 20.15 Uhr in ORF 2 mit Geflüchteten, Helfenden und Menschen mit Angehörigen im Kriegsgebiet; ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten liefern aktuelle Informationen und Bilder.

Wie betroffen die österreichische Bevölkerung angesichts der verheerenden humanitären Lage in der Ukraine ist, zeigt die große Spendenbereitschaft gleich in den ersten Tagen der Aktion – bisher wurden 10.890.594,27 Euro gespendet. Am Sendungstag sind die Spendentelefone mit Prominenten besetzt.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die Lage in der Ukraine ist dramatisch und die Österreicherinnen und Österreicher zeigen einmal mehr ihre große Solidarität. Deshalb stellen wir den ORF-2-Hauptabend kommenden Donnerstag ganz ins Zeichen von ‚NACHBAR IN NOT‘ und der Hilfe für die Ukraine. Bisher wurden mehr als 10 Millionen Euro gespendet, wofür ich allen Österreicherinnen und Österreichern herzlich danke. Denn jede Spende trägt dazu bei, das Leid von betroffenen Menschen in der Ukraine, darunter Frauen und Kinder, zu lindern.“

Barbara Stöckl: „Die große Hilfsbereitschaft der Zuschauer und Zuschauerinnen des ORF ist wirklich beeindruckend. Menschen in Not zu helfen, auch durch eine Spende, zeigt Verantwortung und Menschlichkeit. Wir sind fassungslos über das Geschehen, aber nicht tatenlos! Österreich rückt – wieder einmal – zusammen! Und: Ich freue mich sehr auf die erstmalige Zusammenarbeit mit Tobias Pötzelsberger, der mit seiner journalistischen Kompetenz und Empathie auch für diese Art von Sendung ein großer Gewinn sein wird!“

Tobias Pötzelsberger: „Wenn man täglich über Leid und Elend berichten muss, dann ist es auch ganz persönlich ein Lichtblick, die Gelegenheit zu haben, mit einer Sendung wie dieser unmittelbar und greifbar Positives zu bewirken. Dass ich das an der Seite von Barbara Stöckl machen darf, jener Kollegin, die den mitmenschlichen Journalismus in Österreich verkörpert, ist mir eine Ehre.“

