AVISO: Einladung zum Medientermin bei Valneva Austria GmbH mit Wiener Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke

Wien (OTS) - Direkt am Standort Wien forscht Valneva Austria mit rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an verschiedenen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Darunter Valnevas inaktivierter Ganzvirusimpfstoffkandidat gegen COVID-19, VLA2001. Dieser steht unmittelbar vor der Zulassung. Die richtige Zeit also, um gemeinsam mit dem Wiener Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke sowie Peter Bühler, CFO von Valneva Austria, hinter die Kulissen dieses Aushängeschilds der österreichischen Biotech-Branche zu blicken.

Dazu dürfen wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich einladen.

