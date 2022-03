Korosec: Adipositas muss als Krankheit anerkannt werden

Adipositas ist kein „Life-Style“-Problem, sondern eine enorme Belastung für die Betroffenen

Wien (OTS) - „Wir müssen Adipositas endlich als das erkennen, was es ist. Nämlich ein zentrales und systemisches Problem. Daher müssen sämtliche Anstrengungen unternommen werden, das Thema zu entstigmatisieren und den Betroffenen ein Sprachrohr zu geben. Auch auf Wiener Ebene“, so die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts des heutigen Welt-Adipositas-Tags.

Adipositas ist eine chronische, wiederkehrende Erkrankung, die die Lebensqualität und die Lebenserwartung gravierend reduziert. In Österreich leidet mehr als Hälfte der Bevölkerung über 15 Jahren, das sind 3,79 Mio., an Übergewicht. 1,24 Mio. davon sind von Adipositas betroffen. Auch jedes dritte Kind im Alter von 9-10 Jahren leidet aktuell daran. Adipositas ist auch nachweislich Auslöser für mehr als 50 zum Teil Begleit- und Folgeerkrankungen.

„In diesem Zusammenhang ist es vor allem wichtig die Folgen und Kosten von Adipositas ganzheitlich zu sehen“, so Korosec weiter. 2019 wurden 3,5 Mrd. Euro für die Bekämpfung und Behandlung ausgegeben, was 8 Prozent der Gesundheitsausgaben ausmacht. Durch Krankenstandstage, Frühpensionierungen und Sozialleistungen aufgrund von Adipositas werde das BIP Österreichs pro Jahr um 3,3 Prozent reduziert.

Gerade die aktuelle Pandemie habe gezeigt, dass entsprechende Vorerkrankungen, wie auch Adipositas, für schwerere Verläufe sorgen können. Deswegen gelte es auch hier anzusetzen. „Diese Krankheit darf nicht weiterhin als „Life-Style“ Problem ignoriert werden, sondern muss fokussiert angegangen werden. Corona zeigt, wie viel wir bei der Prävention versäumt haben“, so die Gesundheitssprecherin weiter.

So müssten Kinder und Jugendliche gezielt behandelt und begleitet sowie der Nationale Aktionsplan finalisiert und umgesetzt werden. Damit Menschen mit Adipositas auch ohne Diskriminierung und Stigmatisierung leben können, müssen durch umfassende Aufklärung Vorurteile reduziert werden. „Auch die Stadt Wien ist aufgefordert, in ihrem Bereich das Engagement in Zusammenhang mit Adipositas zu verstärken“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien