Weltfrauentag im ORF Vorarlberg

Programm des ORF Vorarlberg am 8. März ist weiblich

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 8. März 2022, steht das Programm des ORF Vorarlberg ganz im Zeichen des Internationalen Weltfrauentags. In sämtlichen Medien wird die Situation der Frauen in Vorarlberg von allen Seiten beleuchtet. Begleitend zu zahlreichen Berichten übernehmen weibliche Mitarbeiterinnen in Radio und TV die Sendungsmoderationen an diesem besonderen Tag.

Mit Frauenpower-Hits von Madonna, Shakira, Nena, Anastacia und vielen mehr feiert ORF Radio Vorarlberg den Weltfrauentag. Dabei wünschen die Moderatorinnen Ulli von Delft und Nicole Oberhauser ab 5.00 Uhr einen ganz besonderen „Guten Morgen Vorarlberg“. Carmen Franceschini begleitet die Hörerinnen und Hörer ab 9.00 Uhr durch den Vormittag, und Inés Mäser sorgt ab 14.00 Uhr für gute Nachmittagslaune. Nicole Benvenuti und Flora Wüstner leiten ab 16.00 Uhr die Geschicke am Mischpult und verbreiten Feierabend-Stimmung. Über den ganzen Tag verteilt stellt ORF Radio Vorarlberg mehrere Vorarlberger Frauen vor, die Besonderes geleistet haben oder leisten.

Die männliche Ausnahme bei der Radio-Moderation am Weltfrauentag ist Matthias Neustädter, der sich in seiner Sendung „Neues bei Neustädter“ ab 13.00 Uhr aber einem passenden Thema widmet: „Warum ist Vorarlberg bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau Schlusslicht?“. An seiner Seite informiert Gender-Expertin Sabine Juffinger.

ORF-Vorarlberg-Redakteurin Birgit Hackspiel lässt in verschiedenen Berichten Expertinnen und Experten von Arbeiter- und Wirtschaftskammer sowie Studienautorinnen zu Themen wie der Ungleichbewertung bei der Arbeit, Schlechterstellung der Frauen bei den Pensionen oder der Situation bei der Kinderbetreuung in Vorarlberg zu Wort kommen. Einblicke gibt es auch in die „Vorarlberg Expertinnen-Datenbank“, die seit diesem Jahr online ist. Diese soll Expertise und Wissen von Expertinnen sichtbar machen.

„Vorarlberg heute“ ab 19.00 Uhr in ORF 2 V berichtet über die Lohnsituation der Frauen im Land. Expertin im Studio ist Eva King von der Arbeiterkammer Vorarlberg. Ebenfalls zu sehen ist eine Zusammenfassung vom Frauenempfang, einem jährlichen Vernetzungstreffen vom Land Vorarlberg. Durch die Sendung führt Kerstin Polzer. Das danach gezeigte „Vorarlberg Wetter“ wird am Weltfrauentag von Moderatorin Patricia Lipburger-Rehm präsentiert.

