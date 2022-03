Volkshilfe Hilfstransport nach Czernowitz startet heute

UT: Fenninger bringt Lebensmittel und medizinische Produkte in die Ukraine

Wien (OTS) - Der unfassbare Krieg in Europa bringt unermessliches Leid über die Menschen. Viele Menschen packen das Nötigste und fliehen, viele mit Kindern. Sie allen erleben ihren persönlichen Albtraum, den sie nie für möglich gehalten hätten.



Heute Transport nach Czernowitz

„Aber natürlich muss die Mehrzahl der Menschen in der Ukraine ausharren, vor allem alte und kranke Menschen können nicht fliehen. Daher bringen wir heute zwei Sattelschlepper voll mit Lebensmittel, Hygieneartikeln, medizinische Produkten und Unterlegmatten und Kinderschlafsäcke nach Czernowitz. Unsere Schwesterorganisation, die ukrainische Volkshilfe wird gemeinsam mit der lokalen Verwaltung die Verteilung übernehmen“ sagt der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger. Er selbst wird das Begleitfahrzeug des Konvois lenken. „Ich will mir auch selbst ein Bild der Situation machen, um weitere Transporte und Hilfsmaßnahmen möglichst zielgerichtet und effizient zu gestalten“, so Fenninger



Czernowitz liegt in der Nähe der rumänischen Grenze und ist bisher nicht Kampfgebiet. Derzeit sind rund 18 000 Flüchtlinge in der 250 000 Einwohner*innen Stadt, und die Zahl der schutzsuchenden Menschen nimmt stündlich zu. Daher werden die gelieferten Produkte dringend gebraucht.



Viel Unterstützung

Die beiden Sattelschlepper wurden von Müller Transporte und Wien-West Tours kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Transport startet vom Bauhof Traiskirchen, Bürgermeister Andreas Babler hat ebenfalls Waren gesammelt und stellt Lagerkapazitäten zur Verfügung. Weiters wird der Transport unterstützt von REWE Group, Teekanne, Veloce und noch vielen mehr.



Fenninger abschließend: „Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist enorm. Auch die Volkshilfe Wien hat viele Sachspenden gesammelt, die mit am Transport sind. Ich danke allen Spender*innen und Unternehmen, die diese Hilfslieferung unterstützen. Und wir werden weitere Aktionen und Transporte starten, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.“



Erich Fenninger steht für Interviews in Czernowitz zur Verfügung, Medienanfragen bitte an Romana Bartl.



Spendenkontonummer: IBAN AT77 6000 0000 0174 0400

Verwendungszweck „Nothilfe Ukraine“



Online Spenden: www.volkshilfe.at / www.ukraine-hilfe.at





