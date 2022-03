FPÖ – Nepp: Lockdown für Ungeimpfte war wirkungslos – Ludwig muss Corona-Einschränkungen sofort beenden

Ego-Show des Bürgermeisters schadet der Wiener Bevölkerung

Wien (OTS) - „Das Ergebnis einer aktuellen Studie im Rahmen des „Austrian Corona Panel Project“, wonach der Lockdown für Ungeimpfte fast gar keine Wirkung hatte, beweist endgültig, dass sich SPÖ-Bürgermeister Ludwig mit seiner Corona-Politik auf dem Holzweg befindet. Es ist daher an der Zeit, diese Ego-Show auf Kosten der Wiener Bevölkerung zu beenden“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, in einer Reaktion auf die aktuelle Studie.

Es sei eine reine Quälerei der Gastronomen und der ungeimpften Menschen, weiter auf der 2G-Regel zu beharren, während in allen anderen Bundesländern ab morgen die meisten Einschränkungen fallen gelassen werden. „Die Situation auf den Intensivstationen ist seit zwei Monaten auf niedrigem Niveau stabil, auf den Normalstationen werden viele nur zufällig Covid-positiv getestet, obwohl sie wegen einer anderen Krankheit im Spital sind. Trotzdem bleibt der Bürgermeister weiter stur“, kritisiert Nepp.

„Nach zwei Jahren der Wiener Endlos-Lockdowns und der roten Schikanen muss den Bürgern jetzt sofort ihre Freiheit zurückgegeben werden. Jegliche Corona-Zwangsmaßnahmen gehören auf der Stelle gestoppt“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

