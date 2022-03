Grüne Leopoldstadt setzen mit Auszeichnung „Frau des Jahres“ Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Preis geht heuer an Verein Orient Express

Wien (OTS) - Jede fünfte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Weil jede dieser Frauen eine zu viel ist, wollen die Grünen Leopoldstadt mit dem Preis für die „Frau des Jahres“, welcher jährlich am Internationalen Frauentag verliehen wird, ein Zeichen für den Kampf gegen Gewalt an Frauen setzen. Der Preis geht heuer an den gemeinnützigen Verein Orient Express – ein feministischer Verein mit einer mehrsprachigen Frauenberatungsstelle im Zweiten Bezirk - der einen wichtigen Beitrag gegen Gewalt gegen Frauen leistet



„Wir wollen alle Frauen, die den Mut aufbringen, sich aus dieser Gewaltspirale zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben führen, mit dieser Auszeichnung vor den Vorhang holen. Gewalt gegen Frauen darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben“, so Nina Nöhrig, Frauensprecherin der Grünen Leopoldstadt.



„In Wien gab es fast eine Verdoppelung der Betretungsverbote (laut Interventionsstelle Wien von 2500 auf 4800) - ein Indiz, dass die Männergewalt gegen Frauen zunimmt bzw. konstant hoch bleibt. Auch die erschreckend hohe Anzahl an versuchten Femiziden in Wien erfordert ein konsequentes Handeln. Die Grünen Leopoldstadt setzen mit der Verleihung an den von uns sehr geschätzten Verein Orient Express ein wichtiges Zeichen gegen Männergewalt an Frauen“ , so die Frauensprecherin der Grünen Wien, Viktoria Spielmann.



Preisverleihung „Frau des Jahres“ der Grünen Leopoldstadt an Verein Orient Express



Zeit: Dienstag, 08. März 2022, 18:00

Ort: Kulturraum Spitzer, Taborstraße 10, 1020 Wien



Mit:

Meri Disoski, Abgeordnete zum Nationalrat, Sprecherin für Frauen und Gleichstellung

Vicky Spielmann, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete, Sprecherin der Grünen Frauen Wien



Moderation: Nina Nöhrig, Bezirksrätin, Frauensprecherin Grüne Leopoldstadt



Musik: Sakîna Têyna, Basma Jabr & Mahan Mirarab



Anmeldung unter leopoldstadt@gruene.at, es gilt die 3G-Regel!

Livestream auf Facebook facebook.com/gruene.leopoldstadt

