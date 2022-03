„Heimat Fremde Heimat“ über Hilfe für Ukrainer/innen

Am 6. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert im ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 6. März 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 u. a. folgende Beiträge:

Hilfe für Ukrainer/innen

Hunderttausende Menschen, vorwiegend Frauen und Minderjährige, flüchten aus dem Kriegsgebiet Ukraine. Um Hilfe zu organisieren, haben sich die in Österreich lebenden Ukrainer/innen zusammengeschlossen und bezeichnen sich selbst als die „Wiener Front“. In der Postgasse in der Wiener Innenstadt werden Hilfsgüter gesammelt und ankommende Geflüchtete verpflegt, beraten und unterstützt. An der Universität für angewandte Kunst sammeln Studierende Spenden und bringen sie an die ukrainisch-ungarische Grenze. Ein Beitrag von Adriana Jurić und Samuel Mago.

Stigmatisierungen zum Trotz stehen Frauen für Menschenrechte ein

Die ehemalige Nationalratsabgeordnete der Grünen, Alev Korun, steht trotz ständiger Anfeindungen und gar Morddrohungen weiter für Frauen-bzw. Menschenrechte ein. Auch in der aktuellen Situation will sie mit Frauen aus der Ukraine, Belarus und Russland auf diese lang erkämpften Rechte hinweisen. Im Vordergrund steht derzeit jedoch, das menschliche Leid zu lindern. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Auf zwei Rädern in die Unabhängigkeit

„Fahrrad fahren ist für mich das schönste Geschenk“, sagt die 47-jährige Magdalena Kröll-Freh. Die aus Kamerun stammende Kindergartenassistentin und engagierte Frauenrechtlerin hat sich in Österreich mit 46 Jahren endlich ihren Kindheitstraum erfüllt: Bei einem der vielen Frauenradkursen in Wien hat sie Radfahren gelernt. Ein Beitrag von Ajda Sticker.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at