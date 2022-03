AVISO: 07.03.22, 10:00, Stephansplatz: „Die Periode darf nicht arm machen!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend anlässlich des anstehenden Frauen*kampftages

Es braucht deswegen kostenlose Tampons und Binden - und zwar überall dort, wo junge Menschen sich aufhalten! Romana Greiner, SJ

Wien (OTS) - „Die Geldbörsen von Frauen* bluten aus! Denn durch die hohen Kosten von Menstruationsartikeln, wie etwa Tampons oder Binden, werden Frauen* in ihrem Leben durchschnittlich mit Kosten von 3.400€ konfrontiert. Gerade für junge Frauen*, die in Armut oder an der Armutsgrenze leben, kann das zum finanziellen Problem werden. Es braucht deswegen kostenlose Tampons und Binden - und zwar überall dort, wo junge Menschen sich aufhalten! “, so die Frauen*sprecherin der SJ, Romana Greiner.

Die SJ veranstaltet dazu am Montag eine Medienaktion anlässlich des Frauen*tages. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wo: Stephansplatz, 1010 Wien

Wann: 07.03.22, 10:00

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at