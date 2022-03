„Leuchten wir dem Frieden einen Weg“: Hagleitner lässt Werksfassade in den Farben der Ukraine erstrahlen und entsendet Hilfsgüter

Händedesinfektionsmittel und Allzweckreiniger im Wert von 20.500 Euro sind auf dem Weg

Zell am See (OTS) - Österreichs Hygieneproduzent Hagleitner hat sein Werk in ein neues Licht getaucht: In Blau und Gelb scheint der Gebäudekomplex an der Pinzgauer Bundesstraße in Zell am See, es sind die Farben der Ukraine. Dorthin schickt die Firma Hilfsgüter: 3.920 Flakons mit Händedesinfektionsmittel sowie 1.197 Liter Allzweckreiniger. Die Sendung hat am 4. März 2022 das Werkstor in Zell am See verlassen, ihr Warenwert beläuft sich auf 20.500 Euro.

Appell ans Miteinander



Stefanie Hagleitner ist Mitglied der Unternehmerfamilie: „Leuchten wir dem Frieden einen Weg. Hagleitner lädt dazu ein, diese Botschaft zu teilen: Wer helfen kann, soll es tun; jeder Beitrag zählt.“

Seit 3. März 2022 betreibt Hagleitner die Lichtinstallation am Muttersitz in Zell am See, die Firma Friwa-Transporte aus Saalfelden am Steinernen Meer bringt die Hilfsgüter auf eigene Kosten an die ukrainische Grenze.

