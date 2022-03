Psychedelika-Forscherin Claudia Schwarz-Plaschg zu Gast im APA-Science-Podcast „Nerds mit Auftrag“

Forscherin beschäftigt sich mit dem Nutzen von bewusstseinserweiternden Substanzen bei Krankheiten und deren rechtlichem Status

Wien (OTS) - Psilocybin, der Wirkstoff von Magic Mushrooms, LSD und andere Psychedelika werden nach Jahrzehnten der Prohibition gegen Drogen wieder für die Forschung entdeckt. Derzeit laufen mehrere klinische Studien zu Anwendungsgebieten wie etwa Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD) oder Suchterkrankungen. Die Sozialwissenschafterin Claudia Schwarz-Plaschg hat sich selbst an wissenschaftlichen Studien über psychedelische Substanzen beteiligt und etwa an der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) zum Thema geforscht.

Im Podcast spricht sie über das Voranschreiten der Entkriminalisierungs- und Legalisierungsbewegung in den USA und analysiert die Situation in Europa, sieht großes Potenzial der Substanzen, um Leiden zu lindern und lässt auch ihr ganz persönliches Interesse an dem Thema erkennen.

Service: Erfahren Sie mehr über Psychedelics im aktuellen Themenschwerpunkt auf APA-Science unter science.apa.at/thema/psychedelika.

Alle zwei Wochen neu

Den Nutzen von Forschung sichtbar machen – das ist das erklärte Ziel von APA-Science, der Wissenschaftsplattform der APA – Austria Presse Agentur. Diesem Leitgedanken bleibt APA-Science auch im Format Podcast treu. Unter dem Titel „Nerds mit Auftrag“ stellt die Redaktion Forscherinnen und Forscher mit ungewöhnlichen, aber deshalb nicht weniger relevanten Projekten vor. Die Interviews führen dabei abwechselnd Anna Riedler, Stefan Thaler und Redaktionsleiter Mario Wasserfaller.

Zu hören ist „Nerds mit Auftrag“ auf allen gängigen Plattformen oder direkt auf science.apa.at/podcast.

Über APA-Science

Die Plattform science.apa.at berichtet über Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Sie wurde von der APA – Austria Presse Agentur initiiert und wird von Partnern mitgetragen. APA-Science sieht sich als Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie als Brückenbauer zu den österreichischen Medien sowie zur Öffentlichkeit.

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion auch regelmäßig exklusive Reportagen und Themenschwerpunkte.

