Nothilfe für krebskranke Kinder in Ost-Ukraine

GLOBAL 2000 und Stadt Wien sichern mit langjährigem Projekt Tschernobyl-Kinder Versorgung mit Medikamenten und Trinkwasser

Wien (OTS) - Mit dem Projekt Tschernobyl-Kinder unterstützt GLOBAL 2000 seit 1995 in der Ost-Ukraine soziale Einrichtungen für Kinder wie Kinderkrankenhäuser, Schulinternate für Waisen und Behindertenheime. „Die aktuelle Lage für die krebskranken oder behinderten Kinder von unserem Projekt Tschernobyl-Kinder ist dramatisch und extrem unübersichtlich. Im Moment sind alle Kinder in Sicherheit. Gemeinsam mit unseren Partner:innen vor Ort liegt unsere absolute Priorität jetzt darauf, die Versorgung der Kinder mit lebensnotwendigen Medikamenten aufrecht zu halten und die Kinder bestmöglich zu betreuen“, schildert Juliana Matusova, Leiterin des GLOBAL 2000-Projekts Tschernobyl-Kinder die derzeitige Situation. „Wir setzen unsere Spendengelder für Nahrungsmittel und Medikamente, vor allem für die Chemotherapie der Kinder ein. Die lebensrettenden Behandlungen müssen weitergehen. Der Bedarf an unserer humanitären Hilfe wird hoch bleiben“, so Matusova weiter.

Trinkwasserversorgung essenziell

Die Ost-Ukraine ist ein ehemaliges Bergbaugebiet. Aufgrund mangelhafter Umweltauflagen ist das Grundwasser der Region massiv verschmutzt. GLOBAL 2000 installiert seit vielen Jahren Trinkwasser-Reinigungsanlagen in Schulen, Kinderkrankenhäusern und Kinderheimen. Denn gerade für kranke Kinder ist sauberes Trinkwasser lebensnotwendig. Die Stadt Wien unterstützt die GLOBAL 2000-Trinkwasser-Aktion und hat in den letzten Jahren die Finanzierung von mehr als 100 Trinkwasser-Reinigungsanlagen übernommen. „Die Kinder und Familien haben mit den Trinkwasser-Reinigungsanlagen auch in der aktuellen dramatischen Lage Zugang zu Trinkwasser in guter Qualität. Das ist ein kleiner aber sehr wichtiger Baustein in der akuten Krisenhilfe. Wir sehen, dass unsere Unterstützung direkt bei den Menschen ankommt“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorzsky.

Projekt Tschernobyl-Kinder weiterhin für Kinder im Einsatz

Die medizinische Betreuung der Kinder im Osten der Ukraine ist eine zentrale Herausforderung des Sozialprojekts Tschernobyl-Kinder. GLOBAL 2000 schickt außerdem jährlich Hilfstransporte in die Region und lädt Kinder im Sommer zu Erholungsaufenthalten nach Österreich ein. In Kooperation mit der Stadt Wien installiert GLOBAL 2000 Wasserreinigungsanlagen in Schulen, Kinderkrankenhäusern und Heimen. Seit Projektbeginn im Jahr 1995 wurden mehr als 150.000 Kinder betreut. Vor wenigen Wochen hat GLOBAL 2000 in Charkiw ein kleines Büro eröffnet. Yuliia Konotoptseva, Direktorin der ukrainischen Stiftung, koordiniert von dort aus direkt die Unterstützung der Kinder und sorgt dafür, dass die Hilfe vor Ort rasch und effizient geleistet wird. „Die aktuelle Situation im Krieg ist sehr herausfordernd. Lebenswichtige Medikamente und Lebensmittel werden knapp. Wir setzen alle Hebel in Bewegung, die Kinder und ihre Familien sowohl mit Lebensmitteln als auch medizinisch und psychologisch gut zu betreuen“, berichtet Yuliia Konotoptseva direkt aus Charkiw.

Spendenmöglichkeit für das GLOBAL 2000 Sozialprojekt Tschernobyl-Kinder: https://www.global2000.at/spenden/akut-hilfe-tschernobyl-kinder

