ÖBVP bedauert den Rücktritt von Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein

Wien (OTS) - Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie bedauert den Rücktritt von Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein und bedankt sich für sein Engagement und seinen Willen, im Bereich der psychischen Gesundheit für alle Menschen in Österreich etwas weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Sein klares Bekenntnis zur Notwendigkeit einer flächendeckenden psychotherapeutischen Versorgung ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.

Das Projekt „Gesund aus der Krise“, ein niederschwelliges und zielgerichtetes Versorgungsprogramm zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung psychosozialer Probleme in Folge der Pandemie, mit dessen Konzeption Dr. Wolfgang Mückstein uns gemeinsam mit unseren Kolleg:innen vom BÖP betraut hat, ist sicher ein Meilenstein in der psychosozialen Versorgungslandschaft in Österreich. Für das uns von ihm entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns im Namen aller Psychotherapeut:innen.

Die Sicherheit und Gesundheit für sich und seine Familie nun in den Mittelpunkt zu stellen, sehen wir als großen, auch beispielgebenden Schritt.

Wir wünschen uns vom neuen Gesundheitsminister, weiterhin gemeinsam für die psychische Gesundheit der Menschen in Österreich arbeiten zu können. Gerade nach der Belastung durch die Pandemie und jetzt den Krieg in der Ukraine ist das von besonderer Bedeutung und Aktualität.

Das ÖBVP-Präsidium

