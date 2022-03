UL Sicherheitsservices für Bauprodukte für CE- und UKCA-Prüfzeichen helfen Unternehmen bei der Aufrechterhaltung des Post-BREXIT-Marktzugangs

Northbrook, Illinois, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) - Das UKCA-Zeichen wird für Produkte in England, Schottland und Wales eingeführt und wird das europäische CE-Zeichen ersetzen.

UL, ein weltweit führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es Unternehmen mit Sicherheitsprüfungen und -zertifizierungen im Zusammenhang mit der Bauproduktenverordnung (Construction Products Regulation, CPR) für das CE-Zeichen in der EU und das UKCA-Zeichen für das Vereinigte Königreich (U.K.) den Marktzugang nach dem BREXIT ermöglicht. Das UKCA-Zeichen wurde für Produkte in England, Schottland und Wales anstelle des europäischen CE-Zeichens eingeführt und wird ab dem 1. Januar 2023 für regulierte Produkte verbindlich sein.

Hersteller, die ihre Produkte sowohl auf dem britischen als auch auf dem europäischen Markt vertreiben wollen, müssen die Zertifizierung sowohl von einer benannten Stelle und technischen Bewertungsstelle der EU für das CE-Zeichen als auch von einer Konformitätsbewertungsstelle für den britischen Markt (UKMCAB) für das UKCA-Zeichen durchführen lassen. Durch einen kombinierten Sicherheitsprüfungs- und Zertifizierungsprozess kann UL nun die folgenden umfassenden Dienstleistungen für eine breite Palette von Strom-, Steuer- und Kommunikationskabeln für die feste Installation in Gebäuden anbieten:

Prüfung und Zertifizierung gemäß den Anforderungen des CE-Zeichens für CPR-Produkte für den europäischen Markt

UKCA-Zeichen für CPR-Produkte für England, Schottland und Wales

UL-Sicherheitsprüfung und -Zertifizierung für Nordamerika

Verschiedene Arten von Leistungstests für Kabel und Kabelkonfektionen auf der Grundlage von nationalen, internationalen und industriellen Spezifikationen

„Unsere wissenschaftlich fundierten Prüfungen und Zertifizierungen können Kabelherstellern dabei helfen, die Einhaltung der Bauproduktenverordnung für das CE-Zeichen der EU und das UKCA-Zeichen des Vereinigten Königreichs zu bewerten. Dadurch können sie ihr Engagement für Sicherheit unterstreichen und gleichzeitig Marktzugang in ganz Europa erlangen", erklärte Morten Lassen, regionaler Vizepräsident für Europa bei UL. „Hersteller können Zeit und Geld sparen, indem sie die Prüfung und Zertifizierung gemäß den globalen Anforderungen in die umfassende Servicelösung von UL für die Europäische Union und das Vereinigte Königreich integrieren."

Produkte können nach dem Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) System 1+ bei UL International B.V. für die CE-Kennzeichnung und bei UL International (U.K.) Ltd für die UKCA-Kennzeichnung zertifiziert werden. Gemäß Produktbereich 31 (Energie-, Steuer- und Kommunikationskabel) hilft dies bei der Bestätigung der Konformität für den Marktzugang sowohl in der EU als auch in Großbritannien. UL kann auch die AVCP System 3 CE- und UKCA-Kennzeichnungsanforderungen für Kabel erleichtern.

Anmerkung: Für Produkte, die auf den nordirischen Markt gelangen, kann die UKCA- und UKNI-Kennzeichnung erforderlich sein.

Erfahren Sie mehr über die UL CPR-Bewertungsdienste für Kabel.

