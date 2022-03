Darling Ingredients Inc. liefert starke Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021; nimmt Schwung mit ins Jahr 2022

Irving, Texas, 4. März, 2022 (ots/PRNewswire) - Viertes Quartal 2021

Nettogewinn von $155,8 Millionen oder $0,94 pro verwässerter GAAP-Aktie

Nettoumsatz von 1,3 Milliarden Dollar

Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 306,8 Millionen US-Dollar

EBITDA des globalen Ingredienziengeschäfts von 223,6 Millionen US-Dollar

Haushaltsjahr 2021

Nettogewinn von 650,9 Millionen US-Dollar oder 3,90 US-Dollar pro verwässerter GAAP-Aktie

Nettoumsatz von 4,7 Milliarden Dollar

Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 1,235 Milliarden Dollar

Globales Ingredienziengeschäft mit Rekord-EBITDA von 851,4 Millionen US-Dollar

Diamond Green Diesel verkaufte eine Rekordmenge von 370,2 Millionen Gallonen erneuerbaren Diesel zu einem durchschnittlichen EBITDA von $2,07 pro Gallone

Die Übernahme von Valley Proteins wird die Versorgung mit kohlenstoffarmen Rohstoffen stärken

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) meldete heute für das vierte Quartal 2021 einen Nettogewinn von 155,8 Millionen US-Dollar bzw. 0,94 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 44,7 Millionen US-Dollar bzw. 0,27 US-Dollar pro verwässerter Aktie im vierten Quartal 2020. Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal 2021 einen Nettoumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoumsatz von 1,0 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Q4 war ein hervorragendes Quartal, das ein weiteres Rekordjahr für Darling Ingredients abschließt", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients Inc. „Die robuste Nachfrage in unserem Futtermittelsegment in Verbindung mit der steigenden Nachfrage bei Diamond Green Diesel (DGD) positioniert uns gut für eine starke Leistung im Jahr 2022."

DGD hat im Geschäftsjahr 2021 eine Rekordmenge von 370 Millionen Gallonen erneuerbaren Dieselkraftstoffs zu einem durchschnittlichen EBITDA von 2,07 US-Dollar pro Gallone verkauft. Das DGD Norco, La. Projekt zur Erweiterung von erneuerbarem Diesel wurde im vierten Quartal in Betrieb genommen und arbeitet über der Nennkapazität.

„Die DGD bietet eine solide Rendite", so Stuewe weiter. „Mit der angekündigten Vereinbarung über den Kauf von Valley Proteins sind wir strategisch gut positioniert, um Ausgangsstoffe mit niedrigem CI-Gehalt für die steigende Nachfrage nach erneuerbarem Diesel bereitzustellen. Sie öffnet auch die Tür zu potenziellen neuen Exportmöglichkeiten, da unsere Welt auf dem Weg zur Dekarbonisierung ist

Der Verschuldungsgrad, gemessen am Covenant des Unternehmens, lag zum Jahresende bei 1,57x. Das Unternehmen reduzierte sein ausstehendes Darlehen B im Jahr 2021 um 100 Millionen US-Dollar. Die Investitionsausgaben beliefen sich im Jahr 2021 auf etwa 274 Millionen US-Dollar. Der Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens belief sich im Jahr 2021 auf 167,7 Millionen US-Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2021 meldete Darling einen Nettoumsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoumsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Der auf Darling entfallende Nettogewinn für das Jahr 2021 betrug 650,9 Millionen US-Dollar oder 3,90 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 296,8 Millionen US-Dollar oder 1,78 US-Dollar pro verwässerter Aktie für das Jahr 2020.

Zum 1. Januar 2022 verfügte Darling über liquide Mittel in Höhe von 69,1 Mio. US-Dollar und über 1,29 Mrd. US-Dollar, die im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung zur Verfügung standen. Die Gesamtverschuldung betrug am Ende des Haushaltsjahres 1,46 Milliarden Dollar.

Das kombinierte bereinigte EBITDA belief sich im vierten Quartal 2021 auf 306,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 214,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2020. Im Geschäftsjahr 2021 belief sich das bereinigte EBITDA auf insgesamt 1,235 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 841,5 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2020.

Über Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt, und ein führender Hersteller von erneuerbaren Energien. Anerkannt als ein führend in Sachen Nachhaltigkeitdas Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 10% der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Mehrwertprodukten wie grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Düngemittel, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.



