Huawei stellt umfassende Rechenzentrumslösung zur Erneuerung der digitalen Infrastruktur vor

Barcelona, Spanien, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) - Auf dem MWC 2022 in Barcelona stellte Huawei während des Huawei Full-Stack Data Center Forums die Full-Stack Data Center Solution vor. Diese brandneue Lösung, die entwickelt wurde, um Unternehmen bei der Umstellung auf moderne Rechenzentren zu unterstützen, nutzt die Leistungsfähigkeit des gesamten Leistungsspektrums von Huawei, vom Energieverbrauch bis zur IT-Ausrüstung. Sie soll Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützen und eine solide Grundlage für die digitale Transformation schaffen, wobei vier Schlüsselprinzipien im Mittelpunkt stehen: Renew Computing & Storage, Renew Network, Renew Reliability und Renew Green.

Genauso wie wir ohne Mobiltelefone nicht leben können, können Unternehmen nicht ohne Rechenzentren leben. Rechenzentren sind die Computer der Unternehmen. Schätzungen zufolge werden bis 2025 mehr als 90 % der Rechenleistung und der Daten in Rechenzentren gebündelt sein. Dies macht Rechenzentren zum Schlüssel für die Digitalisierung von Unternehmen. Ian Redpath, Analyst bei Informa, sagte auf der Sitzung: „Unternehmen modernisieren ihre Rechenzentren mit umweltfreundlichen DC-Einrichtungen und innovativen IKT-Infrastrukturen und Cloud-Technologien. Die Erneuerung der Rechenzentren wird die Geschäftseffizienz der Unternehmen verbessern und die Gesamtbetriebskosten optimieren."

Shi Wei, Direktor der Abteilung für Rechenzentrumslösungen von Huawei, erklärte: „Der Aufbau von Cloud-, intensiven und grünen Rechenzentren stellt viele neue Herausforderungen an die IKT-Infrastruktur. Unsere Full-Stack Data Center Solution stellt sich diesen Herausforderungen durch eine Erneuerung in den Bereichen Computing & Storage, Netzwerk, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit, um die digitale Infrastruktur neu zu gestalten und die digitale Transformation zu fördern."

Die vier Hauptprinzipien der Full-Stack Data Center-Lösung von Huawei lauten wie folgt:

Renew Computing & Storage: Die digitale Transformation erhöht den Bedarf an Rechenleistung und Speicherressourcen in Rechenzentren. Huawei bietet All-Flash-Speicherprodukte, die für alle Szenarien geeignet sind, um die Datenverarbeitung in der Primärspeicherung, Datenanalyse und Datensicherung zu beschleunigen. Der All-Flash-Speicher OceanStor Dorado beispielsweise nutzt das Netzwerk NVMe over Fabric plus (NoF+) und den FlashLink-Algorithmus, um die Latenzzeit auf 0,05 Millisekunden zu reduzieren, was doppelt so schnell ist wie bei Konkurrenzprodukten. Die FusionCube HCI-Serie implementiert die Konvergenz von xPU-Rechenleistung, Storage-Compute-Network-Konvergenz und Service-Konvergenz, um HCI und Funktionen zu bieten, die sich durch Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Anwendungsmöglichkeiten auszeichnen und die VM/Container-Dichte um 30 % im Vergleich zu herkömmlichen HCI verbessern. Zur Unterstützung der Cloud-Transformation bietet Huawei Cloud Stack (HCS) eine intelligente Cloud-Verwaltungsplattform und intelligente Data Lakes, um eine bedarfsgerechte Ressourcenbereitstellung und eine schnelle Serviceeinführung zu ermöglichen. Huawei OceanStor Dorado wird weltweit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Auf diesem Forum stellte Huawei die nächste Generation des All-Flash-Speichers OceanStor Dorado mit der gatewayfreien Aktiv-Aktiv-Lösung für SAN und NAS vor und lud Kunden aus dem Gesundheitswesen dazu ein, ihre Erfahrungen mit diesem Produkt mitzuteilen. Große und mittelgroße Krankenhäuser in europäischen Ländern stehen vor anspruchsvollen Herausforderungen in Bezug auf Leistung und Betriebskosten, wenn sie mit Daten umgehen müssen, die jährlich um 60 bis 120 % wachsen. Diese Herausforderungen lassen sich mit dem All-Flash-Speicher OceanStor Dorado leicht bewältigen, da er nicht nur Leistungsengpässe beseitigt, sondern auch den Betrieb und die Wartung durch die Konsolidierung mehrerer Arbeitslasten vereinfacht. Darüber hinaus sorgt die einzigartige gatewayfreie Aktiv-Aktiv-Lösung für SAN und NAS dafür, dass keine geschäftskritischen Daten verloren gehen und keine Serviceunterbrechungen auftreten.

Renew Network: Der wachsende Umfang an Dienstleistungen erhöht den Bedarf an Effizienz und macht die Verwaltung komplexer. Huawei bietet eine Netzwerklösung, die verlustfreies Ethernet mit dem branchenweit einzigen intelligenten iLossless-Algorithmus, WDM-Geräte, Router mit der branchenweit einzigen Board-Level-Kabeltechnologie und Datennetzwerk-Synergie für die Bereitstellung von Privatleitungsdiensten auf Minutenebene aus einer Hand umfasst, um die ultimative Agilität und Effizienz von Rechenzentrumsnetzwerken zu erreichen.

Renew Reliability: Zur Verbesserung der Disaster Recovery (DR)-Fähigkeit von Rechenzentren bietet Huawei die DR-Lösung für alle Szenarien. Die Lösung bietet Full-Stack-DR, effizientes Full-Cycle-Backup und ein einheitliches DR-Management, um jederzeit und überall hochzuverlässige Rechenzentrumsdienste zu gewährleisten. Beispielsweise verkürzt die Technologie von Huawei für die Zusammenarbeit von Speicher- und Wellenlängenteilungsgeräten die Umschaltzeit zwischen aktivem und aktivem Link von 50 auf 5 ms, und der OceanProtect Backup Storage, der auf der All-Flash-Architektur aufbaut, verbessert die Backup-Bandbreite dank der End-to-End-Beschleunigungsfunktion um das Dreifache.

Renew Green: Huawei ist der Ansicht, dass für den Aufbau eines umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Rechenzentrums die Infrastruktur des Rechenzentrums über den gesamten Lebenszyklus hinweg umgestaltet werden muss, von der Konstruktion über die Stromversorgung und -verteilung bis hin zur Kühlung und Betriebsführung. Huawei bietet auch das Full-Link-Converged-Power-Modul an, das auf der USV mit hoher Leistungsdichte läuft, die in das USV-Power Distribution Center (PDC) integriert ist, um den Platzbedarf des Rechenzentrums um 47 % zu reduzieren. Ein solches Modul nutzt auch den Platz im Rechenzentrum vollständig aus und spart mehr als 10 % des Platzes für die IT-Ausrüstung. Huawei bietet zudem eine indirekte Verdunstungskühlungslösung EHU (Environment Handling Unit) an, die mit einem einzigartigen Polymer-Wärmetauscher arbeitet, um die natürlichen Kühlquellen zu maximieren. Die EHU kann auch mit iCooling, einer auf KI basierenden Energieoptimierungstechnologie, zusammenarbeiten, um den PUE-Wert auf unter 1,2 im Vergleich zu einem Kühlsystem auf Kaltwasserbasis zu senken, was den jährlichen Energieverbrauch um über 14 % reduziert.

Durch die Kombination der Vorteile umfassender Rechenzentrumsprodukte und -lösungen hilft Huawei seinen Kunden, ein branchenführendes, intensives und umweltfreundliches Rechenzentrum aufzubauen und ihre digitale Transformation voranzutreiben.

Für weitere Informationen über die Huawei Full-Stack Data Center Solution besuchen Sie bitte die offizielle Website: https://e.huawei.com/en/products/full-stack-data-ce nter

MWC Barcelona 2022 findet vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Der Messestand von Huawei Enterprise befindet sich in Halle 1, Stand 1H50, der Fira Gran Via. Weitere Informationen über die digitale Transformation der Industrie finden Sie hier Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758732/Mr_Shi_Wei_Director_Huawei_Data_Center_Solution_Dept_unveils_Huawei.jpg

