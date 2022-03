Führende Wissenschaftler melden wichtige Durchbrüche bei der Beseitigung von Gebärmutterhals- und Analkrebs

Genf, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) - Anlässlich des Internationalen HPV-Aufklärungstages am 4. März 2022 hat die Internationale Papillomavirus-Gesellschaft (IPVS) zwei wichtige Fortschritte bei der Bekämpfung von Gebärmutterhals- und Analkrebs begrüßt.

HPV (Humanes Papillomavirus) wird weltweit mit 630.000 Krebsdiagnosen in Verbindung gebracht. Fast alle Fälle von Gebärmutterhals- und Analkrebs werden durch HPV verursacht. Diese Krebsarten führen zu 470.000 Todesfällen, von denen über 300.000 auf Gebärmutterhalskrebs zurückzuführen sind. Die derzeitigen Instrumente zur Prävention von HPV-bedingten Krebserkrankungen sind: Impfung von Mädchen und Jungen, Gebärmutterhalskrebs-Screening und die Behandlung von Gebärmutterhalskrebsvorstufen bei Frauen.

Die Impfung junger Heranwachsender mit zwei Impfstoffdosen ist seit mehreren Jahren der empfohlene Standard der Versorgung. Die Joint Commission on Vaccination and Immunization (Gemeinsame Kommission für Impfungen und Immunisierung) der britischen Regierung hat jedoch gerade eine vorläufige Empfehlung herausgegeben, die eine Umstellung auf ein Einzeldosisprogramm empfiehlt.

Die Präsidentin der IPVS, Prof. Suzanne Garland, begrüßte die vorgeschlagene Änderung mit den Worten: „Die Beweise dafür, dass ein HPV-Impfschema mit einer einzigen Dosis einen hohen Schutz gegen die krebserregenden HPV-Typen bietet, sind inzwischen eindeutig. Die Vorteile, die sich daraus in Bezug auf Logistik, Arbeitskräfte und Kosten ergeben, stellen einen potenziellen Wendepunkt dar, insbesondere für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Eine Impfung weniger und die Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs innerhalb einer Generation würde wirklich eine Sorge weniger für die Welt bedeuten

Ein weiterer bedeutender Durchbruch in der Prävention von HPV-bedingtem Krebs ist die ANCHOR-Studie zur Prävention von Analkrebs, die ergeben hat, dass präkanzeröse Veränderungen im Anus behandelt werden können, um das Fortschreiten von Analkrebs ähnlich wie bei Gebärmutterhalskrebs aufzuhalten. Jedes Jahr wird bei über 50.000 Menschen Analkrebs diagnostiziert.

Der Leiter der Studie, Dr. Joel Palefsky, sagte: „Fast alle Fälle von Gebärmutterhals- und Analkrebs werden durch HPV verursacht, und während die Impfung eine erste Verteidigungslinie darstellt, gab es für viele Menschen, die entweder die Impfung verpasst haben oder die einfach nicht durch die lokale Impfpolitik abgedeckt sind, bisher kein wirksames Mittel, um Analkrebs zu verhindern. Es ist aufregend, dass wir zum ersten Mal klare Beweise für einen Ansatz haben, der den Analkrebs bei Männern und Frauen reduzieren könnte Dr. Palefsky und sein Team werden mit verschiedenen Berufsverbänden zusammenarbeiten, um diese Ergebnisse nach Möglichkeit in Leitlinien für die Standardversorgung umzusetzen.

1.Internationale Gesellschaft für Papillomaviren: IPVS ist die einzige Organisation, die sich der Unterstützung von Forschungs- und Gesundheitsinitiativen im Zusammenhang mit Papillomaviren widmet

2.Internationaler Tag der HPV-Aufklärung: Am 4.. März führen rund 120 Organisationen Veranstaltungen und Aktivitäten durch, um das Bewusstsein für HPV zu schärfen.

Pressesprecher

Professor Suzanne Garland, Präsidentin der IPVS, Professorin für reproduktive und neonatale Infektionskrankheiten, Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie, und Direktorin des Women's Centre for Infectious Diseases in Melbourne. Regelmäßige Beraterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Bereichen sexuelle und reproduktive Gesundheit, Gebärmutterhalskrebs und HPV.

Dr. Joel Palefsky, Gründer und Vorsitzender der IPVS-Kampagne zum Internationalen HPV-Aufklärungstag. Führender Experte für HPV-Infektionen, spezialisiert auf die Auswirkungen von HPV auf Männer und HIV-Infizierte sowie auf die Verringerung des Risikos von Analkrebs.

