KOÇ GROUP STARTET MIT EINER REIHE NEUER VERPFLICHTUNGEN EINE BEWEGUNG ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER IN TECHNOLOGIE UND INNOVATION

Istanbul, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit dem UN Women's Generation Equality Forum hat die Koç Holding eine Bewegung zur Gleichstellung der Geschlechter in den Bereichen Technologie und Innovation ins Leben gerufen und die Unternehmen der Gruppe mobilisiert.

Die Unternehmen werden 30 Programme durchführen, um insgesamt 500.000 Frauen und Mädchen zu erreichen und den Anteil von Frauen in den Segmenten Technologie und Innovation bis 2026 zu erhöhen.

Die Unternehmen der Koç Group, die im Energie-, Automobil-, Gebrauchsgüter- und Finanzsektor führend sind, Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör und Yapı Kredi, haben ihre Verpflichtung bekannt gegeben, die Gleichstellung der Geschlechter in den BereichenTechnologie und Innovation in der Türkei in den nächsten fünf Jahren voranzutreiben. Die Vorstandsvorsitzenden der jeweiligen Unternehmen stellten auf einer Pressekonferenz in Istanbul ihren Fahrplan vor und erklärten, dass sie die Zahl der weiblichen Beschäftigten in den Technologie- und Innovationsabteilungen erhöhen und eine Mindestquote von 30 Prozent anstreben.

Sie kündigten auch weitere Schritte an, um die Beteiligung von Mädchen an MINT-Fächern während ihres gesamten Bildungsweges zu erhöhen, angefangen von der Grundschule über weiterführende Schulen bis hin zur Universität, um den sozialen Wandel in der Türkei zu beschleunigen. Die Unternehmen planen die Umsetzung von 30 Programmen, die sich an Studentinnen, Unternehmerinnen, Arbeitnehmerinnen, deren Familien und ein größeres Feld von Interessengruppen richten, um innerhalb von fünf Jahren insgesamt 500.000 Menschen zu erreichen.

Die Koç Holding hat bei vielen Kampagnen zur Gleichstellung der Geschlechter sowohl in der Türkei als auch auf globaler Ebene eine führende Rolle übernommen, unter anderem als wichtige Unterzeichnerin der Erklärung zur Gleichstellung am Arbeitsplatz der HeForShe-Bewegung der Vereinten Nationen und der UN Women's Empowerment Principles. Das Unternehmen ist auch einer der führenden Teilnehmer des von UN Women initiierten „Generation Equality Forum".

Oya Ünlü Kızıl, Direktorin für Unternehmenskommunikation und Außenbeziehungen bei der Koç Holding, feierte die Reihe von transformativen neuen Maßnahmen der Koç Holding mit den Worten: „Die Verpflichtungen unserer Unternehmen umfassen messbare Ziele und Projekte, die zum Wandel unserer Kollegen, Geschäftspartner und der Gesellschaft beitragen werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir den Kreis der Frauen, die in der Entwicklung, der Produktion und dem Management von Technologie arbeiten werden, erweitern und ein Umfeld schaffen, das Frauen, die in diesen Bereichen arbeiten, gleiche Chancen bietet. Es besteht kein Zweifel, dass die Welt Technologie braucht, und Technologie braucht eine Gleichstellungsperspektive."

In Anbetracht des Umfangs der Tätigkeiten der 8 Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, werden die Verpflichtungen eine kollektive Wirkung haben und einen Wandel in der Gemeinschaft einleiten.

Selbstverpflichtungen des Automobilsektors

Ford Otosan und Tofaş verpflichten sich, den Anteil der Frauen, die in den Bereichen Technologie und Innovation arbeiten, von 18 auf 30 Prozent zu erhöhen, während TürkTraktör sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Anteil von 36 auf 50 Prozent zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich Tofaş, die Zahl der weiblichen Führungskräfte von 13 auf 20 Prozent zu erhöhen, und TürkTraktör strebt an, den Anteil von Frauen in Praktikantenprogrammen auf 50 Prozent in Technologie- und Innovationsabteilungen zu erhöhen.

und verpflichten sich, den Anteil der Frauen, die in den Bereichen Technologie und Innovation arbeiten, von 18 auf 30 Prozent zu erhöhen, während sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Anteil von 36 auf 50 Prozent zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich Tofaş, die Zahl der weiblichen Führungskräfte von 13 auf 20 Prozent zu erhöhen, und TürkTraktör strebt an, den Anteil von Frauen in Praktikantenprogrammen auf 50 Prozent in Technologie- und Innovationsabteilungen zu erhöhen. Ford Otosan will 100.000 Frauen mit Projekten erreichen, die Ausbildung, Lernen und finanzielle Unterstützung bieten, um die Zahl der Frauen zu erhöhen, die im Bereich Technologie und Innovation in der Automobilbranche beschäftigt sind.

Tofaş hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2026 30.000 junge weibliche Fachkräfte, Schülerinnen und Studentinnen zu erreichen, um sie zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Karriere im Bereich Technologie und Innovation einzuschlagen.

TürkTraktör plant außerdem, insgesamt 30.000 Menschen durch Coaching-, Mentoren- und Entwicklungsprogramme zu erreichen und Praktikums- und Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten.

Verpflichtungen des Sektors langlebige Konsumgüter

Arçelik wird die Zahl der Frauen, die in MINT-Bereichen arbeiten, in allen seinen weltweiten Niederlassungen von 16 auf 35 Prozent erhöhen.

wird die Zahl der Frauen, die in MINT-Bereichen arbeiten, in allen seinen weltweiten Niederlassungen von 16 auf 35 Prozent erhöhen. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für nationale Bildung wird Arçelik Kurse in den Bereichen Technologie, Design, Informationstechnologien und Software anbieten und 100.000 Mädchen erreichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen 5.000 Frauen durch globale Unternehmerprogramme erreichen und den Geldtransfer von 4 Millionen Dollar an Unternehmerinnen erleichtern. Arçelik wird auch sein Programm „ Du bist Ingenieurin, du gehörst zu uns" ausweiten, um junge Ingenieurinnen in Rumänien, Pakistan und Südafrika zu erreichen und ihre berufliche Entwicklung zu fördern.

ausweiten, um junge Ingenieurinnen in Rumänien, Pakistan und Südafrika zu erreichen und ihre berufliche Entwicklung zu fördern. Beko wird sich dafür einsetzen, die Zahl der Unternehmerinnen im Einzelhandel zu erhöhen, indem der Anteil der Händlerinnen von 4,8 Prozent auf 25 Prozent gesteigert wird. Durch den Erwerb neuer beruflicher Kompetenzen durch Frauen will Arçelik den Anteil weiblicher Techniker bei Arçelik und Beko Authorized Services bis 2026 von 6,7 Prozent auf 14 Prozent erhöhen.

Selbstverpflichtungen des Energiesektors

Tüpraş verpflichtet sich, den Anteil der Frauen in den Abteilungen Forschung und Entwicklung, Innovation und Informationssysteme von 23 Prozent auf 40 Prozent zu erhöhen. Tüpraş wird sich außerdem bemühen, bei der Einstellung von Mitarbeitern insgesamt einen Frauenanteil von 50 Prozent zu erreichen.

verpflichtet sich, den Anteil der Frauen in den Abteilungen Forschung und Entwicklung, Innovation und Informationssysteme von 23 Prozent auf 40 Prozent zu erhöhen. Tüpraş wird sich außerdem bemühen, bei der Einstellung von Mitarbeitern insgesamt einen Frauenanteil von 50 Prozent zu erreichen. Aygaz wird den Anteil der weiblichen Beschäftigten in den Bereichen Technologie und Innovation von 13 auf 35 Prozent und den Anteil der weiblichen Führungskräfte von 12 auf 21 Prozent erhöhen.

wird den Anteil der weiblichen Beschäftigten in den Bereichen Technologie und Innovation von 13 auf 35 Prozent und den Anteil der weiblichen Führungskräfte von 12 auf 21 Prozent erhöhen. Tüpraş wird insgesamt 100.000 Mädchen, davon 90.000 Sekundarschülerinnen und 10.000 Universitätsstudentinnen, durch Bildungs- und Ausbildungsprogramme erreichen, um ihr Potenzial zu nutzen und sie zu ermutigen, sich in MINT-bezogenen Berufsfeldern zu engagieren.

Aygaz verpflichtet sich, die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Technologie- und Innovations-Ökosystem zu bekämpfen, indem es 100.000 Frauen und Mädchen aus verschiedenen Altersgruppen durch Bildungs-, Mentoren- und Stipendienprogramme erreicht.

Engagements des Finanzsektors

Yapı Kredi hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren den Anteil der weiblichen Beschäftigten im technischen Bereich von 35 auf 40 Prozent und den Anteil der weiblichen Führungskräfte von 22 auf 27 Prozent zu erhöhen. Yapı Kredi Teknoloji, eine Tochtergesellschaft von Yapı Kredi, hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, einen integrativeren und vielfältigeren Einstellungsprozess zu gewährleisten, und verlangt, dass unter den drei in die engere Wahl gezogenen Bewerbern mindestens eine Frau sein muss.

hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren den Anteil der weiblichen Beschäftigten im technischen Bereich von 35 auf 40 Prozent und den Anteil der weiblichen Führungskräfte von 22 auf 27 Prozent zu erhöhen. Yapı Kredi Teknoloji, eine Tochtergesellschaft von Yapı Kredi, hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, einen integrativeren und vielfältigeren Einstellungsprozess zu gewährleisten, und verlangt, dass unter den drei in die engere Wahl gezogenen Bewerbern mindestens eine Frau sein muss. Koçfinans will die Frauenquote von 50 Prozent im gesamten Unternehmen bis 2022 beibehalten und die Frauenquote in den Bereichen Technologie und Innovation von 40 auf 50 Prozent erhöhen.

will die Frauenquote von 50 Prozent im gesamten Unternehmen bis 2022 beibehalten und die Frauenquote in den Bereichen Technologie und Innovation von 40 auf 50 Prozent erhöhen. Yapı Kredi hat sich zum Ziel gesetzt, insgesamt 20.000 Unternehmerinnen durch maßgeschneiderte Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmerinnen zu erreichen und 80.000 Frauen und Mädchen durch spezielle Schulungen zu unterstützen und ihnen technische Kompetenzen zu vermitteln.

Koçfinans wird in Zusammenarbeit mit Universitäten und Nichtregierungsorganisationen Stipendien, Mentorenprogramme und Praktika für Frauen und Mädchen anbieten, wobei der Schwerpunkt auf Universitätsstudentinnen in abgelegenen Gebieten liegt.

Informationen zu Koç Holding

Die 1926 gegründete Koç Holding, die dem Wandel immer einen Schritt voraus ist, hat sich zu einem der größten und erfolgreichsten Konzerne in der Türkei und in der Region entwickelt und ist das einzige türkische Unternehmen, das in der Fortune Global 500 Liste aufgeführt ist. Heute ist die Koç Holding die führende Investment-Holding der Türkei und die Koç Group ist die größte Industrie- und Dienstleistungsgruppe der Türkei, gemessen an den Einnahmen, den Exporten, der Zahl der Beschäftigten, den gezahlten Steuern und der Marktkapitalisierung an der Borsa Istanbul. Die Koç Holding hat führende Positionen mit starken Wettbewerbsvorteilen in den Sektoren Energie, Automobil, langlebige Konsumgüter und Finanzen, die ein starkes langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Die Schaffung langfristiger und nachhaltiger Werte für die Welt und die Gesellschaften, in denen die Koç Group tätig ist, steht im Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1757002/Koc_Group_Gender_Equality_Movement.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1756921/Koc_Holding_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Koc Holding Team Selim Akan & Arcelik Team Buket Guvenc Kayili,

Mail: selima @ koc.com.tr ; buket.guvenckayili @ arcelik.com,

Phone: +90 537 794 06 34 ,

+90 532 230 95 50