SPÖ-Deutsch zu Mückstein-Rücktritt: „Rücktrittsreigen in der Regierung geht weiter – Chaos bei Türkis-Grün an der Tagesordnung“

Mückstein von eigener Partei im Stich gelassen und von ÖVP immer wieder vorgeführt – Gerade in Krisenzeiten braucht es stabile und handlungsfähige Regierung

Wien (OTS/SK) - Der Rücktritt des grünen Gesundheitsministers Mückstein ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch keine Überraschung. „Schon vor dem heutigen Rücktritt von Mückstein hat die türkis-grüne Regierung bereits zwei Kanzler, fünf Minister*innen und eine Staatssekretärin verschlissen. Mit dem Rückzug von Mückstein, der schon länger eine Lame Duck war, geht dieser Rücktrittsreigen munter weiter. Das zeigt, dass Chaos und Instabilität bei Türkis-Grün an der Tagesordnung stehen, was in Zeiten einer Krise besonders fatal ist“, betonte Deutsch heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Dass Mückstein schon nach knapp elf Monaten das Handtuch schmeißt, geht gleichermaßen auf die Kappe von Grünen und ÖVP. Mückstein wurde von der eigenen Partei eiskalt im Stich gelassen, jedes Mal wenn Mückstein unter Druck war, war der grüne Parteichef und Vizekanzler Kogler unsichtbar. Und die ÖVP hat Mückstein mehrmals genüsslich ausrutschen lassen, ihn regelrecht vorgeführt und ihn dann auch noch zum Sündenbock für das eigene türkise Versagen bei der Bewältigung der Corona-Krise gemacht. Das zeigt, wie die ÖVP tickt und ist auch ein schlagender Beweis dafür, dass die Regierung nicht gemeinsam für Österreich arbeitet, sondern nach dem Motto ‚Jeder gegen Jeden‘ nur mehr gegeneinander“, so Deutsch, der bekräftigt: „Gerade in Krisenzeiten braucht es eine stabile und handlungsfähige Regierung. Türkis-Grün ist davon weiter entfernt als jemals zuvor“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/