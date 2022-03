NEOS: Das Einzige, was sich unter dieser Regierung verändert, ist sie selbst

Loacker: „Ich wünsche dem dritten Gesundheitsminister innerhalb der Pandemie mehr Erfolg als seinen Vorgängern.“

Wien (OTS) - „Dass wir nun schon den dritten Gesundheitsminister innerhalb von zwei Jahren bekommen und das in einer Pandemie, ist reichlich unglücklich“, sagt NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker zum Rücktritt von Wolfgang Mückstein. „Der Nachfolger muss sich ja auch erst wieder einarbeiten, das bedeutet wieder einmal Stillstand – und das ist das Letzte, was Österreich braucht. Das Land braucht Veränderung und mutige Reformen. Aber das Einzige, was sich unter dieser Regierung verändert, ist sie selbst.“

Vor allem auch abseits der Pandemie bewege sich seit Jahren im Gesundheits- und Sozialbereich nichts, so Loacker. „Und das, obwohl es reichlich zu tun gibt. Allen voran im Pflegebereich, in dem längst keine kleinen Schritte mehr ausreichen, sondern große Reformen dringend vonnöten sind.“

Dem Nachfolger Mücksteins, Johannes Rauch, „dem achten Gesundheitsminister in meinen acht Jahren im Parlament, wünsche ich mehr Erfolg als seinen Vorgängern. Wichtig wäre, dass trotz aller Rücktrittswirren die Verordnung für die Corona-Öffnungen am Samstag endlich vorgelegt wird.“

