Maurer, Schallmeiner/Grüne zu Mückstein: Tief empfundener Dank für Engagement, Kompetenz und den Willen etwas zu verändern

Wien (OTS) - Die Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer und der Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner zollen dem scheidenden Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein nicht nur ihren allergrößten Respekt, sondern bedanken sich für dessen Engagement und das Einbringen von Kompetenz und faktenbasierter Politik in den Pandemie-Alltag.

„Wolfgang Mückstein hatte in den letzten Monaten einen der schwersten und herausforderndsten Jobs in diesem Land. Er hat sich dieser Herausforderung gestellt und dafür gebührt ihm unser allgrößter Respekt. Dass er sich, angesichts ständiger Drohungen gegen seine Person, beständiger Untergriffe von Seiten der FPÖ und Co nun zum Rücktritt entscheidet, tut uns zutiefst leid, ist aber nachvollziehbar und verständlich. Eine vernünftige Debatte war oftmals nicht mehr möglich, angesichts zum Teil persönlicher Untergriffe und Attacken gegen den Gesundheitsminister. Es wäre hoch an der Zeit, die Wortwahl in der politischen Auseinandersetzung zu überdenken“, so Maurer und Schallmeiner in einem ersten Statement.

Maurer und Schallmeiner verweisen auf die vielen positiven Initiativen, die von Mückstein in seiner Funktion als Gesundheits- und Sozialminister ausgegangen sind. „Die Verbesserung der psychotherapeutischen und klinisch psychologischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen, die Implementierung des Berufsbildes Operationstechnischer Assistent oder die vor dem Abschluss stehende Einführung des Facharztes für Kieferorthopädie sind nur drei Teilaspekte in der Gesundheitspolitik der letzten Monate abseits der alles bestimmenden Pandemiepolitik, die es ohne Mücksteins Engagement nicht geben würde“, so Maurer und Schallmeiner weiter. Abschließend danken Maurer und Schallmeiner nochmals dem scheidenden Minister.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at