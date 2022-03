Helga Krismer: „Danke Wolfgang!“

Grüne Niederösterreich bedanken sich beim scheidenden Gesundheitsminister

St. Pölten (OTS) - Was die Pandemie den Pflegenden und dem medizinischen Personal abverlangte und abverlangt, ist wohl noch intensiver. Doch auch an den politischen Akteuren geht die Herkulesaufgabe „Corona“ nicht spurlos vorbei - ganz im Gegenteil.

Dass der Job des Gesundheitsministers in den vergangenen zwei Jahren mit zu den schwersten und undankbarsten der Republik gehörte, ist nachvollziehbar: Der Balanceakt zwischen Impfgegner:innen und Coronaleugner-Schwurbelei auf der einen, grassierenden Infektionszahlen und übervollen Stationen auf der anderen und menschlich nachvollziehbarer Maßnahmenmüdigkeit von Bürger:innen und Wirtschaft geht an die Substanz. Es ist wichtig, auf die eigene Gesundheit und familiäre Umfeld zu achten“, betont die Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, Helga Krismer.

„Daher haben die Grünen Niederösterreich vollstes Verständnis für die Entscheidung von Wolfgang Mückstein, zu demissionieren. Wir haben größten Respekt, dass er bereit war, der Republik und dem Land zu helfen, als sein Vorgänger Rudi Anschober zurücktrat. Für sein Anpacken und seinen Mut bedanken wir uns aus ganzem Herzen.“

Die Grünen treffen sich morgen im Erweiterten Bundesvorstand. „Wir werden dort über die Nachfolge beraten und entscheiden. Der niederösterreichischen Landessprecherin ist es wichtig, dass die Nachfolge am Freitag fixiert wird“, so Krismer weiter, „auch in Zeiten des Krieges in der Ukraine und der globalen Pandemie werden die Grünen weiter beweisen, dass sie jene Kraft in der Bundesregierung sind, die für Kontinuität, Verlässlichkeit und solides, Arbeiten im Dienste der Bürger:innen stehen.“

