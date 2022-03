ORF-Generaldirektor Weißmann im ORF-Publikumsrat: „ORF wichtigste Informationsquelle des Landes“

Wien (OTS) - „In den vergangenen Tagen war der ORF einmal mehr die wichtigste Informationsquelle des Landes, wie das große Publikumsvertrauen in unsere Berichterstattung über die dramatische Situation in der Ukraine in Radio, Fernsehen und Online zeigt“, berichtete ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Publikumsrats am heutigen Donnerstag, dem 3. März 2022, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz. Weiters informierte Weißmann über die Programminitiativen der vergangenen Wochen und gab einen Ausblick auf einige Schwerpunkte seines Geschäftsführungsteams. Um auch den Jüngsten ein öffentlich-rechtliches Online-Informationsangebot machen zu können, prüft der ORF außerdem die Schaffung einer „Mini ZIB 100“ für Kinder. Ziel ist es, Kinder und Eltern in diesen schwierigen Zeiten durch Information und Einordnung, mit geprüften Inhalten und der Kompetenz der ORF-Information zu unterstützen.

Mit Marktanteilen von 39,3 Prozent im Fernsehen im Februar – „der höchste Februar-Wert seit 2009“ –, 72 Prozent im Radio und 156 Millionen Visits im Jänner im ORF.at-Network werde der ORF nicht nur in Krisensituationen gut genutzt, sagte Weißmann: „6,5 Millionen Menschen nutzen den ORF täglich, das sind 86,5 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher.“ Damit dies so bleibe, setze der ORF mit der Besiedlung des ORF-Mediencampus den Weg zur Multimedialität weiter fort, und werde „jünger, digitaler und diverser“, so der ORF-Generaldirektor: „Dazu beitragen wird die Young-Audience-Initiative, die wir nun gestartet haben. Eine Diversity-Arbeitsgruppe wurde mit einer Strategie beauftragt, um die Vielfalt der Gesellschaft im ORF und seinen Programmen noch besser abzubilden. Und wir werden digitaler und verbessern unser Streaming-Angebot mit den Video-Leisten Newsroom und Sportsscreen auf ORF.at sowie den geplanten Projekten ‚Topos‘ und ‚Sound‘.“ Damit der ORF den Anforderungen des Publikums auch online noch besser gerecht werden könne, unterstrich der ORF-Generaldirektor die Bedeutung einer Digitalnovelle des ORF-Gesetzes, die „dem ORF die Möglichkeit bietet, in die digitale Zukunft zu kommen“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at